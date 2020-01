Hongkong in Feierstimmung

„Chinese New Year Carnival“: Neues Festival zu alten Traditionen.

Am 25. Jänner läutet das Tierkreiszeichen der Ratte den Beginn eines neuen 12-Jahres-Zyklus im traditionellen chinesischen Mondkalender ein. Pünktlich dazu ruft Hongkong erstmals einen „Chinese New Year Carnival“ aus. Vier Tage lang wird mit Paraden und diversen Veranstaltungen gefeiert.

26 internationale und 22 lokale Tanzgruppen mit mehr als tausend Künstlern treten zu den Feierlichkeiten in der Millionenmetropole auf. Tierische Glücksbotschafter wie die „Raupe Nimmersatt“ oder das „Mäuse-Maskottchen“ laden die Gäste zu diversen Selfies ein. Auf dem „Chinese New Year Markt“ bieten 15 Stände Street Food aus Hongkong, Amerika, Taiwan und Korea an.

„Die Parade zum Chinesischen Neujahresfest soll das Glück in der Stadt verbreiten. Die Ratte führt die 12 chinesischen Tierkreiszeichen an. Der perfekte Anlass um den Besuchern aus aller Welt zu zeigen, dass Hongkong nach wie vor ein offenes und einladendes Reiseziel ist“, so Dr. YK Pang, Chairman des Hong Kong Tourism Board.

PA/Red