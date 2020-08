GS Star eröffnet zwei neue Hotels in Augsburg

In südlicher zentraler Lage in Augsburg im Stadtteil Göggingen, enthüllt die GS Star GmbH, die zur Gorgeous Smiling Hotels GmbH gehört, zwei unterschiedliche Hotelkonzepte. In der Eichleitner Straße wird am 1. September das Boardinghaus „Arthotel ANA Living“ sowie das Business Hotel „Super 8 by Wyndham“ eröffnen und soll damit unterschiedliche Zielgruppen ansprechen. Boardinghaus „Arthotel ANA Living […]

In südlicher zentraler Lage in Augsburg im Stadtteil Göggingen, enthüllt die GS Star GmbH, die zur Gorgeous Smiling Hotels GmbH gehört, zwei unterschiedliche Hotelkonzepte. In der Eichleitner Straße wird am 1. September das Boardinghaus „Arthotel ANA Living“ sowie das Business Hotel „Super 8 by Wyndham“ eröffnen und soll damit unterschiedliche Zielgruppen ansprechen.

Boardinghaus „Arthotel ANA Living Augsburg“

Mit dem Arthotel ANA Living Augsburg wird ein neues Kapitel in Sachen Wohnen auf Zeit in Augsburg für alle aufgeschlagen, die ein Apartment für ein paar Wochen oder ein paar Monate in der Fuggerstadt suchen. Alle 52 Zimmer verfügen über einen Flatscreen-TV, kostenloses WLAN, Safe, Klimaanlage, ein Bügeleisen sowie Bügelbrett. Am kleinen Esstisch mit Kitchenette soll man wie zu Hause kochen können und gemütlich speisen.

Wer jedoch lieber den Kontakt zu anderen Gästen sucht, kann im absoluten Place to be dieses kleinen Hotel-Juwels in der Social Kitchen kochen. Hier ist alles vorhanden, was für eine Küchenschlacht benötigt wird: Von hochwertigen Haushaltsgeräten über den Backofen bis hin zu zahlreichen Pfannen, Töpfen und Tellern. In unmittelbarer Nähe zum Hotel befinden sich Supermärkte, wo man Dinge für den täglichen Bedarf kaufen kann. Der stylisch lässige Lounge-Bereich lädt jederzeit zum Relaxen, Kaffee trinken oder Arbeiten ein.

Business Hotel „Super 8 by Wyndham“

Das Frühstück genießt man im angrenzenden Super 8 by Wyndham, dem Schwesterhotel. Es gehört zum internationalen Brand Super 8 by Wyndham und ist ein modernes Business-Hotel mit 154 Zimmern. Vom üppigen Frühstücksbuffet bis zum kostenfreien Fahrradverleih und WLAN soll der Gast hier ein ganz besonders Hotelerlebnis erleben.

Mit der perfekten Lage und der hervorragenden Verkehrsanbindung bieten beide Hotels ein Maximum an Qualität und Services für Geschäfts- wie auch für Privat-reisende. Angrenzende Parks verführen zum Joggen und Radfahren. Für eine optimale Anreise mit dem Auto sorgt die gemeinsame Tiefgarage mit 62 Stellplätzen, die allen Gästen zur Verfügung steht.

Longstay Apartments werden immer gefragter

Die brixx projektentwicklung GmbH entwickelte die von der WSSA Architekten GmbH entworfenen Bauprojekte in Augsburg. Neben dem Longstay- und Businesshotel ist für 2021 ein weiterer Bürokomplex geplant.

Heiko Grote, CEO der Gorgeous Smiling Hotels GmbH: „Die Corona-Krise hält die Welt in Atem und trotzdem versuchen wir positiv zu denken. Mit diesem großen Bauprojekt in meiner Wahlheimat Augsburg zeigen wir, dass wir nach vorne schauen und an die Hotellerie glauben. Gerade Longstay Apartments werden künftig gefragter sein.“

PA/Red