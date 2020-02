Die Angebotsgruppe Busreisen Steiermark bietet professionellen Veranstaltern Reiseideen zum Wiederverkauf an Kunden an.

54 Anbieter mit ihrer ganzen Palette an Reise-Ideen bietet die Angebotsgruppe Busreisen Steiermark, eine Angebotsgruppe für Gruppenreisen von Steiermark Tourismus, professionellen Bus- und Gruppenreiseveranstaltern zum Wiederverkauf an Kunden an. Die Verlängerung dieser Zusammenarbeit wurde Ende Jänner für die nächsten zwei Jahre beschlossen. Dabei wird diese Angebotsgruppe nun von Steiermark Tourismus-Mitarbeiterin Carina Höfler betreut.

Vermarktung der Steiermark als Ganzjahresdestination

„Der Schwerpunkt liegt in der Vermarktung der Steiermark als Ganzjahres-Destination. Ein Muss dabei für jede Gruppenreise ist natürlich die Kulinarik, die in der Steiermark zwischen Apfel-Kürbis-Wein und Saiblingen das Herz erfreut“, sagt Erich Neuhold, Geschäftsführer von Steiermark Tourismus.

17 Hotels, 37 Ausflugsziele

17 Hotels und 37 Ausflugsziele haben bei der Generalversammlung bei Steiermark Tourismus in Graz die Zusammenarbeit für die nächsten zwei Jahre fixiert. Es wurden viele kreative Angebote geschnürt, welche im Rahmen eines umfassenden, gemeinsamen Marketingauftritts an Busunternehmer und Reiseveranstalter kommuniziert werden. Dazu zählen beispielsweise die Teilnahme am RDA in Friedrichshafen, der Busreisen Steiermark-Workshop in Wien am 2. April sowie 21 Verkaufsreisen in Österreich, Deutschland und der Schweiz.

Neue Hotelmitglieder und Ausflugsziele

Neue Mitglieder sind beispielsweise das Hotel Hierzegger, Hotel Kongress Leoben, Hotel Steirerrast, Vitalhotel der Parktherme Bad Radkersburg und bei den Ausflugszielen sind u.a. neu mit dabei die Riegersburg, Ruotkers – House of Whisky, Gin & Rum sowie das Holzmuseum in St. Ruprecht.

Weitere Infos: http://www.busreisen-steiermark.com

PA/red