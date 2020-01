Erstes Select Hotel eröffnet in Klagenfurt

Die deutsche Novum Hospitality Gruppe expandiert mit ihrer Hotelkette „Select Hotels“ erstmals nach Österreich. Im Februar 2020 eröffnet sie das Hotel „Select Moser Verdino“ in Klagenfurt. Das Haus befindet sich seit 2017 in Besitz der Lilihill-Kapitalgesellschaft. Für die Gäste werden nach Fertigstellung der Umbauarbeiten 120 Zimmer, ein Frühstücksrestaurant, eine Hotel- und eine Rooftopbar zur Verfügung stehen. Die Aussicht vom Hotel reicht bis zum nahen Wörthersee.

Zur Novum Hospitality Gruppe mit Sitz in Hamburg gehören Drei- und Vier-Sterne-Häuser der Marken Novum Hotels, Select Hotels, the niu und Yggotel. Die Hotelgruppe umfasst derzeit 184 Hotels mit mehr als 24.551 Gästezimmern an 65 Standorten. In Deutschland sind 17 Select Hotels in Betrieb.

PA/red