Einladung an alle Menschen in Österreich, ihre Hauptstadt neu zu entdecken.

Über 1,8 Millionen Nächtigungen verzeichnete Wien im August 2019. Durchschnittlich 2,3 Tage hielten sich die Gäste in der Bundeshauptstadt auf. 246.230 Gäste, rund 13,5 Prozent, stammten aus Österreich. Das waren 9,3 Prozent mehr als noch vor einem Jahr. Sie blieben im Durchschnitt 1,9 Tage in Wien. Zahlen, die sich der Wiener Tourismus aufgrund der COVID-19-Pandemie und der internationalen Reisebeschränkungen in diesem Sommer nicht erwarten kann.

Bereits im Jänner 2020 feierte die Aktion „Erlebe Deine Stadt“ auf Initiative von Christian Lerner(Very Media) nach vielen erfolgreichen Jahren in Berlin ihre Österreichpremiere. Über 1.200 Gäste aus Wien, Niederösterreich und dem Burgenland nutzten die Chance, sich einmal als Tourist durch Wien zu bewegen und neue Facetten an ihrer Stadt zu entdecken. Ursprünglich als Dankeschön der Wiener Hotellerie an die Bewohner der Ostregion konzipiert, gewinnt die neue Aktion „Erlebe Deine Hauptstadt.Wien“ gerade jetzt wirtschaftlich besondere Bedeutung, um den angeschlagenen Städtetourismus zu beleben. Die Auslastungszahlen der Stadthotels liegen aktuell bei fünf bis zehn Prozent und stellen die Hoteliers vor enorme Herausforderungen.

40 Hotels öffnen ihre Pforten im August 2020

Für die Aktion „Erlebe Deine Hauptstadt.Wien“ haben sich 40 Luxushäuser und gehobene Wiener Hotels zusammengetan, um gemeinsam alle in Österreich lebenden Menschen in die Bundeshauptstadt einzuladen. Gäste haben die Wahl zwischen vier Preiskategorien, die jeweils zwei Übernachtungen für zwei Personen und eine besondere Schloß-Schönbrunn-Tour für zwei Personen umfassen. Gebucht werden kann ab 15. Juli 2020 auf der Website http://www.erlebe-deine-hauptstadt.wien. Die Pakete beginnen bei 199 Euro und enthalten bewusst kein Frühstück oder Abendessen, um die Wiener Gastronomie zu fördern. Alle Pakete enthalten bereits eine „Imperial Tour“ durch Schloß Schönbrunn und freien Eintritt in den Kronprinzengarten für jeweils zwei Personen im Wert von 45 Euro. Mit rund zehn Millionen Besuchern pro Jahr, ist Schönbrunn die beliebteste Sehenswürdigkeit der Stadt. Traditionelle Wiener Gemütlichkeit steht auch am Sommerprogramm der Konzerte in der Orangerie: Unter dem Titel „Wiener Musik & Wein“ verwöhnen diesen Sommer ausgesuchte Weine aus der Bundeshauptstadt und beschwingte Unterhaltungsmusik aus den Jahren 1850 bis 1950 mit Melodien von Robert Stolz, Hermann Leopoldi, Franz Lehár, Carl Michael Ziehrer oder Johann Strauss Ohren und Gaumen.

Vier Pakete für den individuellen Genuss

Das günstigste Paket von „Erlebe Deine Hauptstadt.Wien“ beginnt bei 199 Euro für zwei Übernachtungen für zwei Personen in charmanten Wohlfühl-Entdeckungen wie beispielsweise dem Mercure Grand Hotel Biedermeier. Um 279 Euro nächtigen Gäste in angesagten Lifestyle-Hotels wie unter anderem dem Andaz Vienna Am Belvedere oder dem neuen Hilton Vienna Park. Um gerade 359 Euro können Design- und First-Class-Hotels wie das SO/ Vienna oder das InterContinental Vienna gebucht werden. Um 529 Euro schläft es sich in den weltberühmten Wiener Luxus-Hotels wie Park Hyatt Vienna, Bristol Wien oder Grand Hotel Wien. Die Schloß-Schönbrunn-Tour im Wert von 45 Euro ist in allen Paketen inkludiert.

Einzelne Häuser bieten bei „Erlebe Deine Hauptstadt.Wien“ noch zusätzliche Leistungen wie kostenlose Upgrades, Suiten oder Frühstück an.

Zur Begrüßung können sich Gäste auf ein Glas Schlumberger-Sekt als Welcome-Drink in ihrer Bundeshauptstadt freuen. Die älteste und bekannteste Sektkellerei unterstützt „Erlebe Deine Hauptstadt.Wien“ als exklusiver Schaumweinpartner. Seit über 175 Jahren wird jede einzelne Flasche nach der Méthode Traditionnelle hergestellt. Dabei achtet Schlumberger auf größtmögliche heimische Wertschöpfung durch Herstellung im Inland, Regionalität durch Verarbeitung ausschließlich österreichischer Trauben und eine nachhaltige Vorgehensweise durch kurze Transportwege. Gleichzeitig verbindet Schlumberger langjährige Tradition erfolgreich mit innovativen Produktneuheiten und aktuellen Trends.

Auf allen Zimmern erwartet die Gäste zusätzlich ein Geschenksäckchen mit Spezialitäten aus Wiener Manufakturen. Einen kleinen Willkommengruß gibt es unter anderem von STAUD’s. Das „Erlebe Deine Hauptstadt.Wien“-Booklet gibt informative Tipps für Erkundungstouren durch die Donaumetropole und beinhaltet ein Gewinnspiel mit attraktiven Preisen. Ebenso sind besonders empfehlenswerte Restaurants und Bars aufgelistet, die den gelungenen Wienbesuch geschmacklich abrunden.

Zusätzlich zu Übernachtung und Schönbrunn-Tickets erwarten die Gäste von „Erlebe Deine Hauptstadt.Wien“ zahlreiche „Lifetime Experiences“, die normalerweise nicht käuflich erhältlich sind. Sie sind allesamt kostenlos, stehen aber nur einer streng limitierten Teilnehmerzahl zur Verfügung. Die Angebote werden laufend erweitert und können ebenfalls über die Website http://www.erlebe-deine-hauptstadt.wien gebucht werden.

Unter anderem lädt Dompfarrer Toni Faber zu einem Rundgang in der Dachrinne des Stephansdoms samt Besichtigung des Dachbodens. Die Manufaktur Scheer lädt zum Besuch des Lederlagers und des privaten Museums der Schuhgeschichte. Im Schwarzen Kameel erwartet die Gäste eine private Weinverkostung im geheimen Keller des Wiener Traditionslokals. Der k.u.k. Hofschneider Knize bittet zum Besuch des Ateliers, das von Adolf Loos gestaltet wurde. Etwas schneller geht es mit einer Gratis-Vespa von Faber auf individuelle Tages-Entdeckungstour durch die Bundeshauptstadt.

40 teilnehmende Hotels

Gäste können von 1. bis 31. August 2020 aus einem der folgenden teilnehmenden Hotels wählen. Die Buchung ist ab 15. Juli 2020 möglich. Interessierte können sich bereits jetzt auf http://www.erlebe-deine-hauptstadt.wien registrieren und werden bereits vor Buchungsstart informiert. Die Kontingente pro Hotel sind limitiert. Die Vergabe der Zimmer erfolgt in der Reihenfolge des Eintreffens der Reservierungen. Teilnahmeberechtigt sind alle österreichischen Staatsbürger und Menschen mit Wohnsitz in Österreich.

Die teilnehmenden Hotels an „Erlebe Deine Hauptstadt.Wien“:

Andaz Vienna Am Belvedere

Boutiquehotel Stadthalle

Daniel Wien

Eventhotel Pyramide

Flemings Selection Wien City

Grand Ferdinand

Grand Hotel Wien

Hilton Vienna Danube Waterfront

Hilton Vienna Park

Hilton Vienna Plaza

Hotel Ananas

Hotel Bristol

Hotel Lindner Am Belvedere

Hotel Penta Margaretenstraße

Hotel Rainers Brunn am Gebirge

Hotel Rainers Wien

Hotel Regina

Hotel Stefanie

Imperial Riding School Renaissance Vienna Hotel

InterContinental Vienna

Lamée

Le Méridien Vienna

Marriott Vienna

MAXX by Steigenberger

Mercure Grand Hotel Biedermeier

Mercure Seccession

NH Airport

NH Belvedere

NH Danube City

Novotel Wien Hauptbahnhof

Palais Hansen Kempinski

Park Hyatt Vienna

Ritz Carlton Vienna

Sans Souci

SO/ Vienna

Steigenberger Herrenhof

The Guesthouse

The Ring

Topazz

Weitere Informationen auf http://www.erlebe-deine-hauptstadt.wien.

24. 6. 2020 / gab