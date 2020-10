Im Rahmen der Tourismusaktion „Erlebe Deine Hauptstadt im Advent“ können Personen, die in Österreich leben, Wien in der Vorweihnachtszeit mit seinen Christkindlmärkten kennenlernen: Vom 27. November bis zum 20. Dezember 2020 gibt es dazu Angebote von 30 mitmachenden Hotels, darunter sind Luxusetablissements wie Bristol Wien, Imperial Wien, Park Hyatt Vienna, Sacher Wien und Ritz Carlton, für zwei Nächte für zwei Personen. Viele Betriebe servieren auch ein Frühstück dazu. Die Gäste erhalten zudem ein Welcome-Package mit Geschenken von führenden Wiener Produzenten, attraktive Gutscheine und ein eigenes Magazin zur Aktion, das alle Highlights und Erlebnisse und viele Tipps für einen vorweihnachtlichen Genuss in der Bundeshauptstadt vorstellt. In vielen Hotels gehört auch eine prickelnde Begrüßung mit einem Glas Schlumberger-Sekt dazu.

Außerdem bekommen die Besucher die „Erlebe Deine Hauptstadt. Wien“-Card mit exklusiven Rabatten und Gutscheinen. Mit der Karte haben die Touristen Ermäßigungen bei mehr als 200 Partnern in Gastronomie und Handel und bei zahlreichen Sehenswürdigkeiten. Sie ermöglicht „Once in A Lifetime“-Erlebnisse in der Adventzeit. Die Wien-Card behält ihre Gültigkeit bis Ende des Jahres 2020. Gebucht können die Angebote ausschließlich online über die Homepage www.erlebe-deine-hauptstadt.wien werden.

„Wir wollen den Menschen wieder Lust auf Reisen und neue Entdeckungen abseits des Mainstreams in Wien machen. Die Aktion öffnet die Türen zu ausgezeichneten Hotels, die viele Österreicherinnen und Österreicher noch gar nicht von innen kennen. Die aktuelle Situation bietet eine einzigartige Möglichkeit, Wien in der Adventszeit zu erleben und trotz Covid-19 eine besondere Vorweihnachtszeit zu verbringen“, betont Initiator Christian Lerner (VERY Media).

PA/red