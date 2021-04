DIE BESTEN HOTELS SÜDTIROLS stehen fest

In Südtirol werden seit 2020 die besten Hotels des Landes in verschiedenen Kategorien präsentiert. CONNOISSEUR CIRCLE bewertet in seinen Ratings „DIE BESTEN HOTELS“ standardisiert Hotels im Luxussegement über die 4 Länder Österreich, Deutschland, Schweiz und Südtirol gemeinsam mit TRUST YOU und sind so etablierter Gradmesser und Richtungsweiser für Gäste im deutschen Sprachraum.

Reiseverhalten im Wandel: unsere LeserInnen haben der Südtiroler Hotellerie Bestnoten für ihr vielseitiges und hochwertiges Angebot gegeben. Auf den ersten Plätzen finden sich daher jene Hotels, die bei zeitgemäßem Luxus, Nachhaltigkeit und Privatsphäre besonders punkten können. Die Spitzenreiter sind das Hotel Chalet Mirabell (Wellnesshotels), das Alpina Dolomites Gardena Health Resort & Spa (Boutique und Designhotels), das Romantik Hotel Turm (Romantische Hotels), das Lüsnerhof Naturhotel (Naturhotels) sowie das Forestis (Hideaways mit Flair).

Aber auch ein breitgefächertes Angebot für Sport- und Naturbegeisterte Gäste konnte in diesem Jahr viele LeserInnen überzeugen: Hier stehen das Andreus Resorts-ANDREUS (Hotels für Aktive), das Feuerstein Nature Family Resort (Familienhotels), und der Garberhof (Guest Check) an wohlverdienter erster Stelle. Die Top- Platzierungen für den Olymp der Genussgipfel gingen an das Hotel Castel und Sternekoch Harald Wieser (Gourmethotels) und an das Arua Private Spa Villas (Chalets), der Design- und Naturoase in Dorf Tirol.

29. 4. 2021 / gab