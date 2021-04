Beyond Green – eine zweckorientierte Hotelmarke

Ziel der Marke ist es den Reisenden nachhaltige Hotels anzubieten. Die 27 Partnerhotels bieten Luxusurlaube an, die so umweltfreundlich wie möglich sind. Interessenten können unter der Webseite Informationen über alle Mitgliedhotels einholen und auch auf Erfahrungen von anderen Reisenden zurückgreifen. Die Marke lädt die Kunden dazu ein, über ihre nachhaltigen Reiserlebnisse einen täglichen Dialog zu führen. Dies kann man tun indem man die neuen Social Media Kanäle auf Facebook, Instagram und LinkedIn nutzt, oder den Online-Kommunikationen # StayBeyondGreen und #TravelGently folgt. Des Weiteren lädt Beyond Green dazu ein sich bei „I Prefer“ anzumelden um so Vorteile in über 650 Häusern weltweit zu erhalten. Auch zeitlich begrenzte Einführungsangebote können auf der Webseite von Beyond Green genutzt werden.

PA/red