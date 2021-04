Angebot für Geschäftsreisende

Mit dem Paket „Bed & Bureau 3×2“ für Geschäftsreisende übernachten Gäste die dritte Nacht in dem kunstsinnigen Boutique-Hotel am Wiener Naschmarkt kostenlos.

Highspeed-WLAN in allen Hotelbereichen, Drucker sowie ein praktischer Abgabe- und Annahmeservice für Pakete sorgen für reibungslose Prozesse wie am eigenen Arbeitsplatz. Für kleine Teams besteht die Möglichkeit des Coworking mit einem Arbeitsplatz im Barbereich inklusive Stromzufuhr, Tee-Ecke, unbegrenztem Mineralwasser und Kaffee, oder auch die exklusive Nutzung des gediegenen Salon Ludwig.

Die individuell und liebevoll gestalteten Räume und Gänge in dem traditionsreichen Haus aus der Gründerzeit, welche Gäste in verschiedene Epochen Wiener Kulturgeschichte entführen, dienen als inspirierende Kulisse für einen produktiven Arbeitstag. Um diese besondere Atmosphäre auf sich wirken zu lassen und für einen entspannten Feierabend-Drink können Gäste sich vollkommen kontaktlos an der Honesty-Bar des Hotels bedienen: Hier wartet eine große Auswahl an Softdrinks, alkoholischen Getränken sowie verschiedenen Bottled-Cocktails; die entnommenen Getränke werden am Ende des Aufenthalts berechnet.

Ab 32 Euro pro Tag sind „Day Use“-Zimmer von 8 bis 20 Uhr buchbar. Darüber hinaus bietet das Hotel Beethoven die Möglichkeit von Long-Stay Zimmern mit einer Aufenthaltsdauer von 15 Tagen bis zu einem Monat (Preis auf Anfrage).

Ein spezifisches Sicherheitsprotokoll gewährleistet beste Hygienevoraussetzungen und genügend Abstand. Der Zugang zum Hotel Beethoven Wien wird durch die Vorlage eines negativen PCR-Molekulartest oder eines negativen Antigentest geregelt. Die Tests dürfen für Businessreisende nicht älter als 48 Stunden sein, für Pendler ist die Gültigkeitsdauer sieben Tage. Eine kostenfreie Stornierung ist bis zu 48 Stunden vor der Anreise möglich.

Weitere Informationen zum Hotel und Buchung unter www.hotel-beethoven.at.

27. 4. 2021 / gab