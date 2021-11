Hofer startet Lieferdienst in Wien

Dass Supermarkt-Ketten eigene Lieferdienste anbieten, ist mittlerweile ja keine Seltenheit mehr. So konnten sich in dieser Branche etwa Billa und Interspar in Österreich bereits etablieren. Nun steigt mit Hofer aber der erste Diskounter in das Geschäft ein. Der Lieferservice läuft in Kooperation mit Roksh und wird erstmals nur in Wien verfügbar sein.

Über Hofers Webseite wird man als interessierter Kunde zu roksh.at weitergeleitet, so man dann die gewünschten Produkte in den Warenkorb legen kann. Der Mindestbestellwert beträgt 39 Euro. Zusätzlich wählt man das gewünschte Lieferdatum und -zeitfenster aus. Für eine Gebühr zwischen 2,90 und 6,90 Euro kann man sich zwischen mehreren unterschiedlichen Lieferoptionen entscheiden, von einer Zustellung innerhalb weniger Stunden bis hin zur ganztägigen Lieferung am Folgetag. Nach Eingang der Bestellung kauft ein sogenannter „Personal-Shopper“ in einer Hofer-Filiale für den Kunden ein und nimmt schließlich mit diesem telefonischen Kontakt auf. Dabei können dann auch noch kurzfristig Artikel hinzugefügt werden.

„Mit unserem neuen Lieferservice gelingt uns die sinnvolle Verknüpfung eines digitalen Angebots mit unseren stationären Filialen“, so Hofer-Chef Horst Leitner. „Mit der Möglichkeit auf besonders rasche Lieferung – sogar innerhalb einer Stunde – schaffen wir für unsere Kundinnen und Kunden in Wien ein neues und bequemes Einkaufserlebnis.“ Die Produktpalette umfasst rund rund 3.000 Artikel aus unterschiedlichen Bereichen. Dabei gelten dieselben Preise wie vor Ort in den Filialen. Die Zustellung ist von Montag bis Samstag während der Filial-Öffnungszeiten verfügbar.

APA/Red.