Hilton präsentiert Hotelneueröffnungen rund um den Globus

Hilton inspiriert mit Anregungen für die persönliche Bucket-List an Zielen wie Mexiko, Island, Sardinien, London, Dubai, Los Angeles oder Mallorca

Die globale Hotelkette Hilton (NYSE: HLT) stellt einige ihrer Hotelneueröffnungen für das Jahr 2022 vor.

Nur in Europa, im Nahen Osten und in Afrika sind 75 neue Hotels geplant. Dennoch sind auch weitere Eröffnungen in weiteren Ländern rund um den Globus geplant. Diese beinhalten Markendebüts von unter anderem Conrad Hotels & Resorts, Waldorf Astoria Hotels & Resorts, Motto by Hilton und Tapestry Collection by Hilton in diversen Regionen.