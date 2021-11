Hillinger und Affenzeller mit hochprozentiger Kollaboration

Peter Affenzeller, preisgekrönter Whiskyproduzent aus dem Mühlviertel, und Leo Hillinger, Top-Winzer aus dem burgenländischen Jois, machen gemeinsame Sache. Das Produkt: 10 Jahre gereifter Single Malt Whisky von Peter Affenzeller aus dem Mühlviertel, gefinisht im Icon HILL Weinfass von Winzer Leo Hillinger, abgefüllt in ein gläsernes Meisterwerk der legendären Designerin Zaha Hadid.

Der Tropfen ist auf 500 Flaschen limitiert, erhältlich sind diese ab dem 1. Dezember. „Dieses Produkt ist einzigartig, ein absolutes Meisterwerk. Das Beste zweier Welten in einem Glas. Ästhetik und Genuss in Vollendung“, ist Peter Affenzeller überzeugt. Auch Leo Hillinger zeigt sich überschwänglich: „Das ist Qualität am höchsten Zenit, purer Trinkspaß, verpackt in ein exklusives Glas-Kunstwerk.“