Nachdem Spar auf ihre Rechnungen Hilfenummern für von Gewalt betroffenen Frauen angeführt haben, hat sich nun auch nöm beschlossen etwas für Frauen in Notsituationen zu leisten: Auf der nöm Milchpackung werden künftig zwei Telefonnummern ersichtlich sein, sodass Frauen, die von Gewalt betroffen sind, subtile Hinweise erhalten und sich möglichst unbemerkt informieren können.

„Die Frauenberatungsstellen geben immer wieder darüber Rückmeldung, dass von Gewalt betroffene Frauen das Angebot von Hilfseinrichtungen gegen Gewalt an Frauen nicht kennen. Deswegen braucht es eine breite Informationsschiene, die einen leichten, niederschwelligen Zugang für Betroffene ermöglicht. Das Land Niederösterreich hat deshalb bereits zahlreiche Aktionen veranlasst, um die Bekanntheit der Hilfsangebote zu steigern. Die Kooperation mit nöm ist ein weiterer Schritt in die richtige Richtung und eine weitere Möglichkeit dieses Ziel weiter zu verfolgen“, so Frauen-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

Die beiden Telefonnummern bestehen aus einer Nummer zur Hilfe bei Gewalt 0800 222 555 und eine Nummer des Frauentelefons NÖ 0800 800 810. Darüber hinaus soll auch ein aufgedruckter QR Code eine rasche Verbindung mit der Website www.landnoe.at/stopp-gewalt ermöglichen. „Durch den Aufdruck auf unserer Vollmilchpackung ergeben sich 3,5 Millionen Kontaktchancen. Jede Gewalttat ist eine zu viel und wir beteiligen uns aus Überzeugung bei dieser wichtigen Kampagne des Landes NÖ“, betont Veronika Breyer, Marketingleiterin der nöm AG.

PA/ Red.