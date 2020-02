Seit 2013 findet der Vegan Ball statt: "After Dancing" folgt die Nachspeise.

Die „Vegane Gesellschaft“ lädt am 15.2.2020 zum „Wiener Vegan Ball“ ins Arcotel Kaiserwasser ein. Motto: „Back to the 80s“. Auf zwei Tanzflächen (klassisch und Disco) darf „geshakt“ werden. Ein Höhepunkt ist die Publikumsquadrille im Ballsaal. Auch eine Eröffnungstanzshow findet statt.

Und natürlich kommen die BesucherInnen der Veranstaltung mit einem Vier-Gang-Galadinner auf ihre vegane Gaumenfreude: Rapunzel-Salat, Erdnuss-Süßkartoffel-Suppe, Karfiol-Steak und Törtchen von Schokolade & Karotte stehen auf dem Speiseplan.

Nach dem Tanz- und Essvergnügen gibt es noch „Goodie-Bags“ zum mit nach Hause nehmen als Erinnerung.

