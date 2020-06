„Rinderwahn“ eröffnet Pop-up-Lokal in Ottakring

Das Wiener Gastronomie-Ehepaar Gabriele und Robert Huth eröffnen am 5. Juni um 10 Uhr (Akkreditierung unter presse@danberg-danberg.com oder Tel. 01/577-22-05) ihr drittes „Rinderwahn“-Lokal in Wien: Das Burger-Restaurant serviert seine Spezialitäten am Yppenplatz 4 in Wien-Ottakring. Den Gästen stehen natürlich die Fleischspezialitäten im „Rinderwahn“-Stammhaus in der Weihburggasse 3 in der Wiener Innenstadt und im Kiosk am Naschmarkt weiterhin zur Verfügung. Geöffnet ist jeweils von Dienstag bis Samstag von 11.30 Uhr bis 21.30 Uhr.

Robert Huth meint dazu: „Selbstverständlich waren die vergangenen Wochen nicht einfach. Wir nutzten aber die Zeit, um bestehende Konzepte anzupassen und neue zu entwickeln – wir freuen uns darauf!“ Reservierungen werden über die Homepage www.rinderwahn.at in Kürze entgegengenommen.

pressetext/red