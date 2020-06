Neue Sommerlocation beim Wiener Rathaus

Sommerlocation am Rathausplatz in Wien

Sommerlocation am Rathausplatz in Wien © Wiener Rathauskeller

„Café Zeit by Rathauskeller“ bietet frische Gerichte und an fünf Abenden Live-DJs.

Auf der Freistiege des Wiener Rathaus hat kürzlich das „Café Zeit by Rathauskeller“ eröffnet. Die Sommerlocation bietet den Gästen nicht klassische Wiener Gerichte, sondern frische, leichte Gerichte für die heiße Jahreszeit. Dabei hat man einen schönen Ausblick auf den Rathausplatz und den Park. An fünf Terminen treten in Kooperation mit Aperol auch DJs auf: Der Auftakt findet unter dem Motto „Ready for the Weekend“ am 3. Juli ab 16 Uhr statt. Zur einstündigen Darbietung wird gratis ein Aperol-Spritzer und kleine Häppchen gereicht. Es empfiehlt sich daher rechtzeitig Plätze zu reservieren. Die weiteren Termine der Live-Auftritte sind: 17. Juli, 31. Juli, 14. August und 28. August.

Im „Café Zeit by Rathauskeller“ kann der Besucher den Tag mit einem pikanten, süßen oder veganen Frühstück beginnen. Ab Mittag werden dann fünf verschiedene Snackbowls angeboten. Naschkatzen können sich an einem Schokolade-Avocado-Mousse, einer Wassermelone mit Minze oder an einem Waldviertler Eis delektieren. Im Programm sind aber auch Mehlspeisen der Patisserie im Rathauskeller. Dazu gibt es hausgemachte, durstlöschende Limonaden und Eistees von Hakuma. Die Sommerlocation ist bis Ende August von 9 bis 20 Uhr (Beginn der Filmvorführung am Rathausplatz) geöffnet.

PA/red