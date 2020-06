DOTS Establishment ist übersiedelt

Im 15. Jahr des Bestehens der DOTS-Gruppe eröffnete Martin Ho am 3. Juni sein Restaurant „DOTS Establishment“ in der Mariahilfer Straße 36 im siebenten Wiener Gemeindebezirk. Vorher war das Restaurant auf der Mariahilfer Straße 103, wo der Unternehmer weiterhin das vietnamesische Street-Kitchen-Lokal IVY’s PHO & Grill betreibt, deren Schwerpunkt in den nächsten Monaten auf dem Liefer- und Take-Away-Geschäft liegen wird. DOTS Establishment empfängt die Gäste auf 400 Quadratmetern, davon entfallen alleine 200 Quadratmeter auf die lichtdurchflutete Terrasse im ersten Stock.

„Im neuen DOTS Establishment bleibt der gewohnte Charakter mit ausdrucksstarker Kunst erhalten und bekommt neue Akzente wie eine offene Sushi-Bar, mit der wir das Essen stärker in den Vordergrund rücken. Der große, freundliche Freiluftbereich mit floralen Elementen ist das richtige Ambiente, um unsere Gäste auch schon zu Mittag zu verwöhnen“, fasst Ho das Konzept zusammen. Auf der Speisekarte stehen wie schon an der alten Adresse vor allem avantgardistische Maki- und Sushi-Kreationen sowie Gerichte aus der Fusionsküche. Tische werden bevorzugt nach vorheriger Anmeldung unter info@dotsgroup.eu oder unter www.dotsgroup.eu (bzw. Tel. 01/920 99 80) vergeben.

PA/red