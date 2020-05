Barfly’s Club Rooftop Bar eröffnet

Die Öffnung der Gastronomiebetriebe Mitte Mai wird bereits sehnlich erwartet, und der legendäre Barfly’s Club, Urgestein und Trendsetter der Wiener Barszene, geht – eigenen Angaben zufolge – voran: Am 19. Mai startet seine Pop-Up Location im Miami Rabbit, oberhalb des Café Leopold im Wiener Museumsquartier. Auf die Besucher warten altbekannte Barfly’s Klassiker – natürlich unter Berücksichtigung aller Corona-bedingten Sicherheitsmaßnahmen.



Zur Hintergrund-Info: Im Sommer 2019 schloss der legendäre Barfly’s Club seine Tore für eine Renovierung. Runderneuert, ohne dass der einzigartige Touch des Clubs verlorengeht, sollte das Barfly’s im Frühjahr 2020 wiedereröffnen. Dann kam Corona, die Wiedereröffnung verzögert sich.



Aber es wäre nicht das Barfly’s, wenn es nicht eine innovative Idee gäbe. „Bis es am legendären Standort wieder losgeht, können die Fans und Stammgäste Barfly’s Club Flair auf dem Dach des Wiener Museumsquartiers in Kooperation mit Café Leopold genießen“, verkündet Barfly’s Inhaberin Melanie Castillo. In der dreißigjährigen Geschichte des Clubs gehe man damit ganz neue Wege – erstmals eröffnet der In-Club eine Pop-Up Sommer-Location und bietet damit seinen Gästen Sommerfeeling pur.

Open-Air Sommer-Location

Ab 19. Mai servieren Castillo und ihr Team altbekannte Barfly’s Klassiker, bieten einen Auszug aus dem vielfältigen Whisky- und Rumsortiment und kredenzen neue Summervariationen mit besonderen Rum-Cocktails, die in gemütlicher Atmosphäre entspannt in Liegestühlen und auf Hochstühlen auf der schattigen Terrasse des Miami Rabbit genossen werden können.

Selbstverständlich achtet das Team dabei auf die gesetzlichen coronabedingten Sicherheitsmaßnahmen und verspricht, „dass die Cocktails im einzigartigen Ambiente der Rooftop Bar auch mit dem vorgeschriebenen Sicherheitsabstand schmecken werden“, so Castillo. Der Vorteil an der Open-Air Sommer-Location: Gäste können aus einem feinen Sortiment erstklassiger Zigarren wählen und sie unter freiem Himmel konsumieren.

Die Barfly’s Club Rooftop Bar im Miami Rabbit hat ab 19. Mai Dienstag bis Samstag von 17 bis 23 Uhr geöffnet, eine Platzreservierung ist unter 0664/513 74 83 oder unter www.barflys.at erforderlich.

Wiedereröffnung Barfly’s Club in Esterhazygasse im Herbst

Während der Sommermonate wird der Umbau am neuen, alten Standort in der Esterhazygasse vorangetrieben. In wenigen Monaten wird dort ein Club eröffnet, der den unverkennbaren Barfly’s-Sprit versprüht. „Der Zeitpunkt der Eröffnung ist letztendlich von den Corona-Maßnahmen und damit verbundenen Möglichkeiten und Auflagen abhängig, wir hoffen aber, dass wir unsere Gäste im Herbst im neuinterpretierten Club mit zeitgemäßem Komfort und gewohnt klassischen Touch begrüßen dürfen“, ist Castillo zuversichtlich.

PA/red