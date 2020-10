Aurora Rooftop Bar wird zum Weihnachtsmarkt

Hot Cocktails gibt es in der Aurora Rooftop Bar © Andaz Vienna am Belvedere

Inspiriert von dem Wort „Aurora“, das die wissenschaftliche Bezeichnung des Polarlichts ist, wird die gleichnamige Rooftop Bar in der Vorweihnachtszeit in nordisches Design gehüllt. Gemeinsam mit lokalen Unternehmen wird frei nach dem Motto „Support your locals“ zwischen dem 26. November und dem 23. Dezember auf der Dachterrasse des Hotels Andaz Vienna am Belvedere (Arsenalstraße 10, 1100 Wien) ein kleines Weihnachtsdorf errichtet. Noch bis 23. Oktober können sich Interessenten für einen Stand z.B. mit ausgefallenen Geschenkideen oder Kunsthandwerk unter marketing@andaz.com melden.

Der Weihnachtsmarkt wird jeweils von 16 bis 22 Uhr geöffnet sein. Während des Shoppens besteht für die Gäste die Möglichkeit, einen oder mehrere der Hot Cocktails der neuen Veuve Clicquot Chandelier Pop-up Bar zu probieren. Für einen Preis von 20 Euro pro Person wird von 26. November bis 23. Dezember im Außenbereich eine „All-you-can-drink“-Pauschale für die Hot Cocktails in der Zeit von 16.00 bis 22.00 Uhr angeboten.

PA/red