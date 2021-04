Tirol: Dornauer für Öffnungsschritte im Mai

Tirols SPÖ-Chef Georg Dornauer drängt in Richtung Corona-Öffnung. Dornauer will „alles daran setzen, um gut überlegte, vorsichtige Öffnungsschritte im Mai durchführen zu können“, sagte er am Montag. Man müsse den Menschen „dort, wo es die Situation und der Impffortschritt zulassen“, Alternativen zu privaten Treffen anbieten, so Dornauer in einer Aussendung. „Der Gastgarten im Freien kann eine solche Alternative sein, wie wir in der Modellregion Vorarlberg gesehen haben“, meinte er. Der Tiroler Vorsitzende verwies dabei „auf zahlreiche Expertenmeinungen, die vor der Ansteckung in privaten Innenräumen und in Großraumbüros warnen“.

Für Öffnungsschritte im Mai trat am Montag auch Tirols WK-Präsident Christoph Walser ein. Er sprach sich für Lockerungen vor allem für Gastronomie und Hotellerie aus. Die Politik müsse sich darüber im Klaren sein, dass sich die Menschen zuletzt immer häufiger im privaten Bereich trafen. „Um das zu verhindern, weil dort die größte Ansteckungsgefahr droht, wäre es natürlich klüger, Gaststätten und Restaurants für sie zu öffnen“, sagte Walser der „Tiroler Tageszeitung“.

In diesem Zusammenhang verwies der schwarze Wirtschaftskämmerer wie Tirols oberster Roter auf das Beispiel Vorarlberg. „Dort sind nach den Öffnungen Mitte März zwar die Fallzahlen wieder gestiegen, aber nicht explosionsartig. Die Eintrittstests in die Gastronomie funktionieren“, plädierte Walser auch für letzteres. Auch für Kultur und Sport wären Öffnungsschritte wichtig, „man muss die Bevölkerung endlich wieder etwas tun lassen“, so der Tiroler Wirtschaftskammerchef.

APA/Red.