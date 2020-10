Parkhotel Pörtschach eröffnet Hüttendorf

Ob Jahresabschluss, Jubiläum oder Weihnachten – Feiern zu bestimmten Anlässen gehören in österreichischen Unternehmen traditionell dazu. Sie sind Ausdruck der Wertschätzung gegenüber den MitarbeiterInnen und stärken das Teamgefühl. Doch aufgrund der derzeitigen Situation und den damit verbundenen Maßnahmen sehen sich einige Firmen gezwungen, die Feiern in diesem Jahr ausfallen zu lassen. Mit einem eigenen Hüttendorf bietet das Parkhotel Pörtschach am Wörthersee eine gesellige und sichere Alternative. „Wie bei so vielem in diesem Jahr, ist auch beim Thema Weihnachtsfeiern alles anders. Kreative und vor allem sichere Lösungen sind deshalb gefragt. Denn schließlich sollte es auch in diesen Zeiten die Möglichkeit geben, jenen Danke zu sagen, die an dem Erfolg eines Unternehmens maßgeblich beteiligt sind“, erklärt Claudia Olsner, Marketingleiterin des Parkhotel Pörtschach.

Die vier Hütten, die sich charmant in den 40.000 Quadratmeter großen Hotelpark einfügen, können ab sofort, exklusiv gemietet werden. Für den kulinarischen Genuss sorgen Küchenchef Josef Dorner und Serviceleiter Erwin Schurtl: Von Würstchen am Grill über Feines vom Fisch bis hin zu Qualitätsweinen und klassischem Punsch – das Angebot ist vielfältig. Die zusätzliche musikalische Begleitung gibt dem Hüttendorf im Parkhotel Pörtschach eine ganz persönliche Note und trägt zur stimmungsvollen vorweihnachtlichen Atmosphäre bei.

PA/Red