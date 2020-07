Wohlfühloase am Weissensee

Direkt am Weissensee in Kärnten hat jetzt das neue Boutique- und Seminar-Hotel Neusacherhof seine Pforten für Gäste geöffnet. Das Haus soll nach den Willen der Eigentümer Samira und Hermann Rauter zum Wohlfühlen und Entspannen einladen. Den Besuchern stehen 16 großzügig gestaltete Zimmer und Suiten zur Verfügung. Dazu gibt es noch zwei Appartements im Dachgeschoß, wo man auf zwei Ebenen ein Loftfeeling mit Aussicht auf den Weissensee genießt. Im Wirtshaus werden die Gäste sowohl in den Stuben als auch auf der Sonnenterrasse mit Hausmannskost verwöhnt. Serviert werden vorwiegend Produkte aus regionaler und großteils biologischer Herkunft.

Zwei besondere Räume sollen den Wohlfühlfaktor im neuen Neusacherhof noch unterstreichen: Die in warmes Rot getauchte Bibliothek lädt dazu ein, die Seele baumeln zu lassen. Weiteres Herzstück ist der „Raum am See“, der sowohl für Meditationen und Yoga als auch für Seminare und Feste genützt werden kann. Außerdem beherbergt das Hotel einen 300 m2 großen Wellnessbereich mit Sole Raum, in dem der Gast in den Genuss eines Sauerstoff-Inkubators kommt. Dieser sorgt für das besonders feine Versprühen von Salzsole. Die Haut wird durch deren Aufnahme besser durchblutet und auch die Lungen profitieren davon, da die Atemwege ideal befeuchtet werden.

Der Neusacherhof ist mit einer Grundwasserheizung mit Wärmepumpe ausgestattet, die mit einer 100 m2 großen Solaranlage verknüpft ist. Zudem erfolgte der Bau mit umweltfreundlichen Materialien.

PA/red