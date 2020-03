Zwei neue Kairaba Hotels & Resorts in Türkei

© May El Souki

Blick auf das Kairaba Alacati Beach Resort & Spa © May El Souki

In der Nähe von Izmir und Bodrum eröffnet die Hotelgruppe Fünf-Sterne-Unterkünfte.

Auf der türkischen Seite der Ägäis eröffnete kürzlich das Kairaba Alacati Beach Resort & Spa. Das Fünf-Sterne-Hotel liegt direkt an der Küste, etwa 80 Kilometer von Izmir entfernt (89 km zum Flughafen). Es umfasst 43 große Gästezimmer und Suiten, fünf Restaurants mit lokaler und internationaler Küche und neun Bars, Cafés und Lounges.

Den Besuchern stehen neben dem Sandstrand mehrere Meerwasser-Pools und ein Zen-Spa-Bereich mit Behandlungsräumen für Paare, einem türkischen Bad und einem Zen-Garten zur Verfügung. Da an diesem Streifen der Ägäis fast immer ein Lüftchen weht, wird dort in erster Linie das Windsurfen und Kitesurfen vom Ion Club angeboten. Sportlich Begeisterte können aber auch Basketball- oder Beach-Volleyball-Turniere durchführen. Für Kinder zwischen vier und zwölf Jahren steht ein eigener Miniclub bereit.

Kairaba Bodrum Imperial

Nur 18 Kilometer vom Zentrum von Bodrum entfernt liegt an der türkischen Riviera das zweite Resort der Hotelgruppe „Kairaba Bodrum International“ (55 km zum Flughafen). Dieses bietet einen Club-Urlaub mit einem All-inclusive-Preis. In der Nähe befinden sich auch die Ruinen des Mausoleums von Halicarnassus, eines der sieben Weltwunder. 375 Zimmer und Suiten, die zwischen 24 und 60 Quadratmeter groß sind, warten auf Singles, Ehepaare und Familien. Für den kulinarischen Genuss stehen den Gästen zwei Restaurants, in denen unter anderem italienische und libanesische Gerichte serviert werden, und vier Bars zur Verfügung.

Im Spa-Bereich können die Besucher zwischen beruhigenden Massagen und Aromatherapien oder einem Fitness-Center wählen. Ein großer Poolbereich mit vielen Sonnenliegen ergänzt das Angebot für die Erholungsbedürftigen. Am Abend werden Live Shows veranstaltet oder im Open Air Kino Filme gezeigt. Für Kinder und Jugendliche gibt es einen Kids Club, in dem Spiele und sportliche Aktivitäten angeboten werden.

PA/red