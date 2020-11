Maslina-Resort mit eigenem Organic Beach Garden

Das Fünf-Sterne-Boutique-Hotel Maslina Resort in der Bucht von Maslinica auf der Insel Hvar vor der kroatischen Adriaküste verfügt über einen hauseigenen Pflanzgarten, den Organic Beach Garden. Er erstreckt sich auf etwa 8.000 Quadratmeter. Gartenexperte Mario Gracin sät und züchtet dort Obst, Gemüse, Kräuter und Blumen. Damit will das im August 2020 eröffnete Resort zur Nachhaltigkeit und Achtsamkeit im Umgang mit der Natur beitragen. Obst, Gemüse und Kräuter werden für Frühstück, Lunch und Dinner verwendet. Die Blumen dienen der Verzierung, aber auch der Veredelung der Cocktail-Kreationen an der Bar. Heilkräuter und deren ätherische Öle aus dem Organic Beach Garden finden im Pharomatic Spa-Bereich Anwendung.

Die Nähe zur Natur spiegelt sich im ganzen Haus wider: Bei der Architektur und Ausstattung wurden natürliche Materialien verwendet. Das Gebäude ist klimafreundlich errichtet worden. Für die Versorgung der Gäste wurden lokale Dienstleister und Lieferanten gewählt. Das Maslina Resort verfügt über 53 Zimmer, Suiten und Villen. Dazu gibt es vier Restaurants und Bars, dem Pharomatic Spa und einem Veranstaltungsraum für bis zu 40 Personen. Außerdem steht den Urlaubern ein Kids-Club und ein Wine & Culture Club zur Verfügung. Gartenexperte Gracin bietet während der Saison zudem Workshops rund um das Thema „Organic Gardening“ an.

PA/red