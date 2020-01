Marriott Hotel & Spa jetzt auch auf Malta

Die zu Marriott International gehörende Marke Marriott Hotels gibt die Eröffnung des Malta Marriott Hotel & Spa bekannt. Das Haus ist für 30 Millionen Euro komplett renoviert worden. Es befindet sich in der Balluta Bay im lebendigen Städtchen St. Julian’s. Die insgesamt 301 Zimmer präsentieren sich markentypisch modern und klar. Nahe der für Kultur und Geschichte bekannten Hauptstadt Valletta gelegen, bietet sich das Hotel als idealer Ausgangspunkt für Entdeckungstouren auf der Insel an.

Gemäß der Philosophie von Marriott Hotels, inspirierende Räume zu schaffen, hat das mit dem Hoteldesign beauftragte Team von RPW Design die Inneneinrichtung modern gestaltet und mit Elementen versehen, die vom inseltypischen Kunsthandwerk und der Historie der Balluta Bay zeugen. So sorgen beispielsweise in den Gästezimmern mundgeblasene Lampen aus buntem Glas für einen spannenden Kontrast zu den ansonsten klaren Linien und neutralen Farben. Das erwünschte Ergebnis: ein frischer, moderner Look. Die 150 Quadratmeter große Präsidenten-Suite befindet sich auf der obersten Etage mit Blick über die Balluta Bay.

Kulinarisch verwöhnen fünf Restaurants und drei Bars: Das Taro at the Villa bietet mediterrane Küche aus frischen, regionalen Zutaten im Ambiente eines Palazzo aus dem 19. Jahrhundert; das Nori at The Villa lockt mit asiatisch inspiriertem Street Food und Cocktails; The Marketplace serviert ein tägliches Frühstückbuffet, zubereitet von einem preisgekrönten Küchenteam; im Atrio Bar and Restaurant wiederum können auf der Terrasse ganztägig lokale und mediterrane Spezialitäten genossen werden; und im saisonal geöffneten Sundeck Bar and Restaurant gibt es Snacks am Pool.

Der balinesische Spa erstreckt sich auf einer Fläche von 1.330 Quadratmetern und umfasst einen beheizten Innenpool, Dampfbad, Sauna, Whirlpool, Fitnesscenter sowie Behandlungsräume für ayurvedische Anwendungen, Massagen und Facials.

Bei Buchung eines Club Rooms oder einer Suite ist die Nutzung der M Club Lounge im obersten Stockwerk inklusive. Diese hat rund um die Uhr geöffnet und verfügt über eine eigene Terrasse. Von dieser aus haben die Gäste einen herrlichen Meerblick. Zu den weiteren Annehmlichkeiten zählen warmes Frühstück, hochwertige Drinks sowie ganztägig kleine Snacks, kostenloses WLAN und die Möglichkeit Dokumente auszudrucken – besonders nützlich für Geschäftsreisende.

PA/red