Erstes Legoland Hotel im Nahen Osten

Als Teil von Dubai Parks and Resorts entsteht aktuell das erste Legoland Hotel im Nahen Osten. Ab Sommer 2020 können große und kleine Fans der beliebten Familienfreizeitparks in dem Lego thematisierten Hotel übernachten. Die geräumigen Familienzimmer bieten Platz für die ganze Familie mit Doppelbett und eigenem Bereich für bis zu drei Kinder. In den Suiten übernachten bis zu acht Personen. Die Gäste können aus fünf Themenwelten wählen und beispielsweise wie Piraten oder Ninjas nächtigen. Im Übernachtungspreis ist neben Frühstück auch der Eintritt in die vier Welten der Dubai Parks and Resorts enthalten: Legoland Dubai mit dem dazugehörigen Wasserpark sowie Motiongate und Bollywood Parks Dubai.

Deutschsprachige Infos zu allen Parks und Tickets vermittelt die Website von Dubai Parks and Resorts.

PA/red