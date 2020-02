Echte Leidenschaft, echtes Bier

Die älteste Privatbrauerei Kärntens widmet sich seit 750 Jahren dem Brau-Handwerk. „Für echtes Bier braucht es mehr als nur Tradition. Ebenso bedeutsam sind Regionalität, hervorragende Rohstoffe und echte Leidenschaft“, erklärt Klaus Möller, Geschäftsführer und Eigentümer der Brauerei Hirt.

„Wir leben in einer Welt, in der alles immer künstlicher wird. Es braucht daher Menschen, die hochhalten, was echt ist: das echte Leben, den echten Genuss, das echte Bier. Dafür stehen wir“, ergänzt Niki Riegler, ebenso Geschäftsführer und Eigentümer.

Begangen wird das Jubiläumsjahr unter anderem mit einem neuen Etiketten-Design. Ab April dürfen sich die Bier-Fans auf ein nationales Sammelgewinnspiel und viele Hirter-Events bis zum Jahresende freuen. Am 16. Mai 2020 wird das Jubiläum in Hirt mit einem öffentlichen Fest gefeiert.

APA/Red