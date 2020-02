„Bernie meets Lucy“! Bernie Rieder kocht in der „Lucy Bar“ im Belvedere 21 auf. An fünf Abenden gibt es die Möglichkeit, die „Klassiker“ des Haubenkochs zu genießen. Das kulinarische Pop Up findet zwischen 14. und 28. März, jeweils Dienstag und Samstag statt. Los geht´s um 18 Uhr mit einem Aperitif und Fingerfood. Es folgt ein Fünf-Gänge-Menü samt Weinbegleitung und alkoholfreien Getränken. Rieder zeigt wie er aus klassischen Gerichten völlig neue Kompositionen kreiert. „Die traditionelle Küche, das klassische Handwerk mit neuen Ideen, Gewürzen und Zutaten zu verfeinern und innovativ zu interpretieren, ist mein Zugang, das ist meine Küche“, so Gourmet-Avantgardist Rieder.

Neben der Kulinarik kommt auch die Kunst nicht zu kurz. Zwischen den Gängen wird zu einer privaten Führung durch die aktuelle Ausstellung „Herbert Brandl. Exposed to Painting. Die letzten zwanzig Jahre“, gebeten.

PA/Red