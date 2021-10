„Heart of Hospitality“-Podcast von Accor

Um Menschen und ihren Geschichten aus dem Gastgewerbe eine Bühne zu geben präsentiert Accor „Heart of Hospitality“. Neben einer eigenen Micro-Website wird ein gleichnamiger Branchen-Podcast gelauncht unter der Leitung von Duncan O’Rourke, CEO Accor Northern Europe. Der neue Podcast ist dabei Teil einer gleichnamigen paneuropäischen Branchenplattform. In der ersten Episode geht es um Geschichten vom Leben in der Hospitality-Branche. „Bei Accor ist der Mensch im Mittelpunkt. Denn die Hospitality Branche hat Herz. Das ist was in unserer Branche zählt: Die Menschen – unsere Beschäftigten, unsere Partner und unsere Gäste. Jeder Hospitality-Betrieb lebt davon, dass leidenschaftliche, kreative und hart arbeitende Menschen jeden Tag mit Leib und Seele ihren Job machen. Es sind die Erlebnisse, emotionalen Verbindungen und Momente, die unsere Branche ausmachen. Das ist der Grund, warum unser Sektor so bedeutend ist und warum er in den letzten 18 Monaten so sehr vermisst wurde“, sagt Duncan O’Rourke, CEO von Accor Northern Europe. Darüber hinaus werden die Themen Gastronomie und der Glamour der Hospitality, die Zukunft des Gastgewerbes, Frauen im Gastgewerbe, der epikureische Lebensstil, besser Bauen in der Zukunft sowie luxuriöse Reisen behandelt.

Eine Plattform für 173 Millionen Beschäftigte

„Jede zehnte Beschäftigungsmöglichkeit kommt aus der Hospitality- und Reiseindustrie. Covid hat die Branche sehr stark betroffen, aber es gibt klare Anzeichen für eine steigende Nachfrage und Erholung. Wir stehen aber vor anderen Herausforderungen: Durch die Pandemie haben viele Arbeitnehmer:innen dauerhaft die Branche gewechselt. Zudem sind viele Saisonarbeitskräfte während der Pandemie in ihre Heimat zurückgekehrt und dort geblieben. Der Fachkräftemangel hat sich dadurch verstärkt. Wir müssen deshalb qualifizierte Arbeitskräfte für uns gewinnen, die für ihren Beruf brennen“, so O’Rourke weiter. Die Hospitality-Branche war von Covid-19 stark betroffen. Dennoch erholt sie sich, öffnet wieder und schafft Arbeitsplätze und Möglichkeiten. „Diese Widerstandsfähigkeit, Leidenschaft, Kreativität und Gastfreundlichkeit ist einzigartig in unserer Branche und ich bin sehr stolz darauf, ein Teil davon zu sein. Wir haben `Heart of Hospitality´ ins Leben gerufen, um 173 Millionen Beschäftigten eine Stimme zu geben. Als weltweit führendes Hospitality-Unternehmen sind wir stolz darauf, das Leben und die Geschichten der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der gesamten Branche in den Mittelpunkt zu stellen“, so Duncan O’Rourke, abschließend.

PA/ Red.