Hank Ge ist Brand Ambassador für vegane Produkte

Die seit Herbst 2020 im österreichischen Handel erhältlichen Produkte von Violife, sind vegane Alternativen zu Käse und Aufstrichen. Der Lifestyle- Influencer und Gastronom Hank Ge wird nun zum Violife Brand Ambassador in Österreich. Das bedeutet, dass ab sofort beim Bali Brunch in Wien einige Essenskreationen mit den Produkten der veganen Marke zubereitet werden. Ob als süßer Violife Cocospread Brownie oder salzige Creamy Violife Wraps, die Bali Brunch Kreationen sollen für gesunden und pflanzlichen Genuss stehen und können mit der „Healthy Ball Brunch Violife Box“ auch direkt nach Hause bestellt oder direkt im Lokal beim Bali Brunch verkostet werden.

„Violife leitet sich vom griechischen Wort Vios ab und bedeutet Leben. Violife heißt, das Leben in vollen Zügen zu genießen. Mit unserer jahrelangen Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung veganer Produkte ist Violife weltweit die Nr. 1. Violife überzeugt mit köstlichem Geschmack, vielseitigen Verwendungsmöglichkeiten und wertvollen Inhaltsstoffen, wie Vitamin B12. Außerdem sind alle Produkte von Violife frei von Milch, Soja, Gluten, Laktose, Nüssen und Konservierungsstoffen. Mit dem Food- und Lifestyle-Influencer Hank Ge konnten wir einen authentischen Multiplikator als ersten Violife Brand Ambassador innerhalb der gesundheits- und ernährungsbewussten Community für Violife gewinnen. Gemeinsam unterstützen und inspirieren wir Menschen auf ihrem Weg zu einem gesünderen und nachhaltigeren Lebensstil“, so Pierluigi Pecchia, General Manager von Upfield Österreich, Schweiz und Italien.

PA/ Red.