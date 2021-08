Gütesiegel für Schweizerhaus in Klagenfurt

Bundeskanzler Sebastian Kurz und Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger haben den Wirten Jürgen Kruptschak vom Schweizerhaus in Klagenfurt mit dem neuen Gütesiegel AMA GENUSS REGION ausgezeichnet. Dieses Gütesiegel wurde auf Initiative von Landwirtschaftsministerin Köstinger erarbeitet. Laufend steigen weitere Betriebe in ganz Österreich in das neue System ein, um als regionaler Qualitätsbetrieb zertifiziert zu sein.

„Die Corona-Krise hat verdeutlicht, wie wichtig die Lebensmittelversorgung aus der Region für die Region ist. Unsere Bäuerinnen und Bauern produzieren tagtäglich Lebensmittel bester Qualität unter Einhaltung höchster Standards. Das Gütesiegel AMA GENUSS REGION verstärkt die Wichtigkeit regionaler Lebensmittelherstellung und -verarbeitung. Es gibt den Konsumentinnen und Konsumenten Orientierung und schafft einen Mehrwert für die Betriebe“, so Bundeskanzler Sebastian Kurz.

Köstinger ist überzeugt: „Mit der Weiterentwicklung dieses Gütesiegels haben wir einen weiteren Schritt gesetzt, um regionale Qualität zu stärken. Vom Neusiedlersee bis zum Bodensee sorgen unsere Bäuerinnen und Bauern dafür, dass wir Tag für Tag etwas zu essen haben. Mit großer Leidenschaft produzieren sie Lebensmittel in Spitzenqualität. Unsere Fleischer, Bäcker und Gastronomen veredeln sie zu Spitzenprodukten. Das ist regionale Qualität, die man schmeckt!“

Wesentlicher Teil der Kommunikationsoffensive ist eine Gutscheinaktion: Die AMA GENUSS REGION verlost bis in den Herbst tausende Genuss-Gutscheine im Wert von 50 Euro. Bis dahin werden jede Woche Gewinnerinnen und Gewinner gezogen. Die Gutscheine können in allen AMA GENUSS REGION-Gastronomiebetrieben eingelöst werden. Dabei werden Wirtinnen und Wirte unterstützt, die bereits die freiwilligen Qualitäts- und Herkunftsrichtlinien des Gütesiegels AMA GENUSS REGION umsetzen.

PA/Red.