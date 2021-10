Im Juni diesen Jahres startete das Gräfliche Park Health & Balance Resort seine Kooperation mit Fernsehkoch Frank Rosin. Damit wurde das vielseitige Speisenangebot des Hotels mit veganen und vegetarischen Lebensmitteln von „Green- Rosin – Simply Great Food“ erweitert. Dabei hat Frank Rosin gemeinsam mit Fußballer Max Meyer die nachhaltigen Produkte von der Green Rosin Linie entwickelt. Das Gräflicher Park Health & Balance Resort ist ein Vier-Sterne-Superior Hotel und liegt und Bad Driburg eingebettet in einem 64 Hektar großen, einzigartigen englischen Landschaftspark am Fuße des Teutoburger Waldes. Seit über 240 Jahren zieht es Menschen in den von den Heilkräften der Natur bedachten Gräflichen Park, um sich zu erholen.

Die Produkte der Linie sind frei von Konservierungsstoffen und wollen durch einen vollendeten Geschmack sowie eine einfache Zubereitung überzeugen. Das Hotel setzt außerdem auf gesunde Lebensmittel und einen bewussten Umgang mit Ernährung. Sie folgen damit der Nachfrage nach Qualität und Nachhaltigkeit auch beim kulinarischen Angebot. „Unsere Green Rosin Produkte werden alle in unserer näheren Umgebung hergestellt und sind teilweise Bio-zertifiziert. Wir arbeiten zudem mit Produktionsstätten mit Menschen mit besonderen Handicaps zusammen. Wir leben das Thema Menschen für Menschen. Durch meine fast 40-jährige Kochkompetenz kann ich sagen, dass unsere Produkte gut produziert werden und gut schmecken“, so Frank Rosin.

Marcus Graf von Oeynhausen-Sierstorpff und Gräfin Annabelle von Oeynhausen-Sierstorpff führen das Haus in siebter Generation. Das Hotel verfügt über Zimmer und Suiten in sechs historischen Logierhäusern, zwei hauseigenen Restaurants, 13 verschiedene Veranstaltungsräume, ein 1.800 Quadratmeter großen Garten Spa spwie einen 5.000 Quadratmeter großen Medical Health Spa.

PA/ Red.