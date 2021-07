Glamping- Bubble an der Playa de Palma

Mallorca ist eines der beliebtesten Reiseziele vieler Österreicher. Nun kann man an der Playa de Palma, in der Nähe der Schinkenstraße, in einer sogenannten Glamping- Bubble übernachten.

Möglich macht dies die spanische Kette Fergus, die in ihrem Hotel Tent Capi Playa im obersten Stockwerk zwei Zimmer anbietet die über ein Bubble- Zelt verfügen. Darüber hinaus gibt es eine Terrasse mit Whirlpool und Liegen. Die Gäste können jede Nacht aufs Neue entscheiden, ob sie lieber in einem Bett im Zimmer oder im Zelt übernachten möchten. Das Zelt besitzt eine mobile Klimaanlage.

Das Hotel und die Zimmer sind unter anderem über Schauinsland- Reisen buchbar.

PA/ Red.