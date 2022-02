Gault & Millau kürt Ströcks Faschingskrapfen zu Wiens besten Krapfen 2022

Krapfen sind in Österreich zur Faschingszeit nicht wegzudenken.Wie jedes Jahr hat Gault & Millau im Rahmen des traditionellen Krapfentests die besten Krapfen von Wien – in der klassischen Ausführung mit Marillenmarmelade – verkostet. Insgesamt 19 Krapfen wurden von einer erfahrenen Expertenjury rund um das Gault & Millau-Redaktionsteam sowie Spitzenkoch Peter Zinter (Lieblingsfisch am Karmelitermarkt), der Patissière des Jahres Noemi Krondorfer und Lehrerin für Kochen, Patisserie und Ernährungslehre Christine Egger (Tourismusschulen Modul) in einer Blindverkostung getestet und bewertet. Den klaren Sieg holte sich die laut Falstaff-Voting beliebteste Bäckerei Wiens Ströck, deren Krapfen die Expertenjury in jeglicher Hinsicht überzeugten. Der zweite Platz geht an den K.u.K. Hofzuckerbäcker Demel und der dritte an die Konditorei Groissböck.

„Wir freuen uns sehr, dass unsere Faschingskrapfen zum zweiten Mal in Folge als Sieger des beliebten Gault & Millau-Krapfentests hervorgehen und somit die besten Krapfen der Bundeshauptstadt sind“, sagt Philipp Ströck, Bäckermeister in dritter Generation.

Top Ten des Gault & Millau-Krapfentests 2022: