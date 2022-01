gastro:work™ Personalagentur expandiert

Planbarkeit und Machbarkeit hängen von Mitarbeitern ab, die zunehmend fehlen. Wenn es darum geht, Spitzen abzudecken, saisonale Schwankungen bei Reisen zu bewältigen und Veranstaltungen durchzuführen, kann Personalleasing die Lösung sein. Als einer der wenigen professionellen Personalvermittler Österreichs unterstützt gastro:work™ seit 2014 erfolgreich die Gastronomie in Graz und Linz. Dafür stehen eine Vielzahl an Mitarbeitern sowie praktische digitale Tools zur Verfügung. Nun soll das Erfolgsmodell durch das Franchise-Konzept auf ganz Österreich ausgeweitet werden.

Die Hotellerie kämpft seit einiger Zeit mit Personalengpässen. Lockdowns haben es auch für Beschäftigte in der Gastronomie und im Gastgewerbe schwieriger gemacht, neue Mitarbeiter zu halten oder einzustellen. Der Salzburger Richard Hacksteiner und sein Geschäftspartner Gregor Riedler erkannten schon lange vor Corona den enormen Bedarf an flexiblen Fach- und Hilfskräften.

„Mit unserem neuen gastro:work™ Franchisemodell wenden wir uns sowohl an FirmengründerInnen als auch an etablierte UnternehmerInnen mit Erfahrung in der Gastronomie, Hotellerie oder Arbeitskräfteüberlassung. Uns ist vor allem eine partnerschaftliche, enge Kooperation mit den FranchisenehmerInnen wichtig – im Sinne einer Win-win-Situation für alle Beteiligten durch ein zukunftssicheres Erfolgsmodell für die Gastronomie“, betont Richard Hacksteiner, Gründer und Geschäftsführer von gastro:work™.