Y Mini Bar: Cocktail-Take-Away

Mit den steigenden Temperaturen steigt auch die Lust auf den ein oder anderen gut gemixten Drink. Bis die Gastronomie wieder gänzlich öffnen darf, wird es wohl noch ein wenig dauern. Auf feine Drink-Klassiker und die Signature-Spezialität „Newman House Negroni“ müssen Genussfans trotzdem nicht verzichten. Denn ab Donnerstag, den 18. März 2021, eröffnet der jüngste Coup von Unternehmer Martin Ho, wenn auch vorerst nur für Take-Away. Die neue „Y Mini Bar“ liegt in direkter Nachbarschaft zu „Ivy’s Pho & Grill“ und dem „X Members Club“ auf der beliebten Flaniermeile Wollzeile 17 in der Wiener Innenstadt. Die ‚Y Mini Bar‘ wird in Zukunft, sobald die Covid-19-Maßnahmen der österreichischen Bundesregierung es erlauben, schon am Tag bespielt werden, distanziert sich aber bewusst von der inflationär besetzten Definition einer Tagesbar. Eine feine, kleine Karte mit ausgewählten Snacks, Cafés, Cocktails und der Möglichkeit, zusätzlich auf die unmittelbar angrenzende Küche des „Ivys Pho & Grill House“ zurückgreifen zu können. Neben ausgewählten Cocktail-Klassikern und Longdrinks wurde für die Getränkekarte ein starker Fokus auf Tequila gelegt.

Die persönliche Handschrift von Kunst- und Designliebhaber Ho darf freilich auch in der neuen Mini-Bar nicht fehlen: Die Bar gestaltet sich mit einer integrierten Galerie als hybrides Raum-im-Raum-Konzept. Ein Teil der „Y Mini Bar“ ist dem „B Corporation“-zertifizierten Projekt „The Skateroom“ gewidmet. Es vereint Kunstsammler, Künstler, Galerien, Museen, Stiftungen, Einzelhändler und gemeinnützige Organisationen auf der ganzen Welt in einem neuen Wirtschaftsmodell – „Art for Social Impact“. Mit 25 Prozent vom Verkaufserlös eines Skateboards, das in unterschiedlichen Künstler-Editionen erhältlich ist, werden Skateboarding-Projekte auf der ganzen Welt finanziert. Dafür setzt „The Skateroom“ auf namhafte Künstler-Kooperationen. In der „Y Mini Bar“ ist aktuell die Edition von Andy Warhol erhältlich. Auf Anfrage kann „The Skateroom“ in der „Y Mini Bar“ (1010, Wollzeile 17) besichtigt werden.

Die Öffnungszeiten für Take-Away-Drinks der „Y Mini Bar“ sind ab kommender Woche Donnerstag, Freitag und Samstag, jeweils von 13 bis 19 Uhr.

15. 3. 2021 / gab