WKÖ-Kopf Zuversicht für Gastro-Öffnung am 15. März

Wirtschaftskammer-Generalsekretär Karlheinz Kopf ist nach wie vor zuversichtlich, dass es Mitte März ein Aufsperren für Gastronomie und Hotellerie gibt. „Wir rechnen damit, dass am 15. März Öffnungsschritte passieren“, so Kopf im ORF-Magazin „Hohes Haus“. Sollte das nicht der Fall sein – „was ich mir im Moment nicht vorstellen kann“ – dann müsse man sich die Begründung anschauen. „Letzten Endes entscheidet die Politik“, betonte Kopf.

Ohnehin würde es nur ein stufenweises Öffnen geben, da auch die Unternehmen eine Anlaufzeit benötigten. In der Gastronomie würde es schneller gehen als in der Hotellerie, nannte er heute als Beispiel. Die Bundesregierung will heute (1. März 2021) bekannt geben, wie es mit den Lockerungsschritten im Zuge der Coronapandemie weiter geht.

APA/Red.