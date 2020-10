Wiener WIESN #dahoam

Jetzt wird‘s zünftig! In fünf Tagen, geht die erste digitale und interaktive WIESN der Welt auf www.wienerwiensfest.at online. Die Idee: Österreichs größtes Brauchtumsfest kommt dieses Jahr online als WIESN #dahoam Party direkt, kostenlos und für alle zum Mitmachen am 17. Oktober in die heimischen Wohnzimmer. Zur Einstimmung für die große WIESN #dahoam Party gibt’s ab dem 14. Oktober WIESN-Rückblicke, Auftritte der Spitzenbands der letzten Jahre und am 16. Oktober jede Menge Backstage-Einblicke live vom rasenden WIESN Reporter aus dem WIESN-TV Studio. „Auch bei der digitalen WIESN feiert keiner allein, sondern alle mit unseren Liebsten zuhause, aber mit Anstand und Abstand“, erklärt WIESEN-Veranstalter Christian Feldhofer die Idee der digitalen WIESN.

Die Super-WIESN-Samstag“ Live-Show am 17. Oktober ab 18 Uhr

Höhepunkt ist die „Super-WIESN-Samstag“ Live-Show am 17. Oktober ab 18:00 Uhr auf www.wienerwiesnfest.at! Nach dem traditionellen Gösser-Bieranstich auf der Kaiserwiese mit Hans Knauß, Trachtenbotschafterin Lizz Görgl, WIESN-Veranstalter Christian Feldhofer u.v.a. heizen euch die Topstars der Volkstümlichen Musik, darunter Stimmungskanonen wie z.B. „die Lauser“ mit ihrer WIESN #dahoam Hymne, „Die Draufgänger“, die „Saubartln“, die „Mountain Crew“, Petra Frey,Marc Pircher, Jazz Gitti, „Die Edlseer“ ordentlich ein. Und neben den TOP 20 WIESN Hits gibt’s auch noch WIESN Games die bei den Zusehern für ordentlich Stimmung sorgen.

Die Fans der WIESN können auch dieses Jahr live dabei sein.

Sendet Videos oder Fotos von euren WIESN #dahoam Partys an die Wiener Wiesn (auf FB, Instagram oder per Mail). Grußbotschaften, beim „Zamsitzen“ dahoam, beim Anstoßen oder beim Mitfeiern, alles ist erlaubt. Die Wiener Wiesn will sehen wie die Zuseher die WIESN #dahoam feiern & zeigen Videos und Fotos live in der Show.

WIESN-Games zum Mitfiebern und Mitwetten und die Chance auf den Hauptgewinn

Neu auf der WIESN #dahoam sind die sogenannten „WIESN-Games“! Die Moderatoren 2:tages:bart treten gegen die Stargäste und Musiker in vier Spielen an. Und hier kommen die Zuseher ins Spiel: Wer die Gewinner aller vier Bewerbe errät und richtig votet, knackt den Hauptgewinn. Zusätzlich warten Preise wie ein Gösser-Biervorrat, ein Maßgeschneidertes Dirndl, Tickets für die Wiener Wiesn 2021 u.v.m. auf euch!

ElectroWIESN Aftershowparty mit nationalen Star-DJs

Wer von der Wiesn nicht genug bekommen kann, darf sich auf eine lange Nacht freuen. Direkt im Anschluss an die LIVE Sendung gibt’s die ElectroWIESN-Aftershowparty direkt aus dem Wiener Riesenrad und kommt der Sound nicht von Musikapellen, sondern von angesagten DJs. So werden u.a. Dj Rudy MC, Levex und Chris Armada an den Turntables den Fans in den Wohnzimmern #dahoam einheizen.

Das volle WIESN-Programm und eine Timetable auf: www.wienerwiensfest.at

14. 10, 2020 / gab