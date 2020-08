Wiener Sophienalpe öffnet wieder

Das historische Gebäude „Sophienalpe“ an der Sofienalpenstraße 113 wurde neu übernommen. Goran Ivkovic hat sich mit der Sophienalpe seinen Traum vom selbstständigen Unternehmer erfüllt und sein Team auf die Sophienalpe gebracht.

Als internationaler Vollblutgastronom machte er seine Stationen gleich nach der umfassenden Ausbildung in der Hotelfachschule in Belgrad, viele Jahre in den Schweizer Alpen in der Kempinski-Gruppe und kam schließlich der Liebe wegen nach Wien, wo er am Wiener Flughafen und bei der Concord Card Casino Gruppe in leitenden Funktionen in der Gastronomie tätig war.

Ivkovic: Ich habe mich in diesen historischen Platz richtig verliebt. Man sagt ja, es gibt im Leben keine Zufälle. Für mich ist die Sophienalpe ein Ort der Einkehr und der Erholung. Ich möchte langfristig mit meinem Team unseren Gästen einen Platz zum Abschalten und Energie-Tanken anbieten. Auf Grund unserer Raum- und Garten-Größe haben wir ausreichend Platz – wir haben rund 480 Sitzplätze inklusive Gastgarten – für den vorgeschriebenen Abstand. Wir verstehen uns als Gasthaus und kochen österreichische traditionelle Köstlichkeiten und verwenden hauptsächlich regionale Produkte.

Auszeit auf der Almwiese

Mit Milos Milanovic hat die Sophienalpe einen jungen talentierten Küchenchef gewinnen können, der sein Handwerk im Vestibül in Wien gelernt hat und im Traditionsweingut Nigl Hotel und Restaurant im Kremstal seine Kenntnisse und Ansprüche an den bewussten Umgang mit Produkten fortgesetzt hat.

Wer sich bei uns ganz zurückziehen möchte, bestellt sich unseren Sophie´s Picknick-Korb samt Liegestuhl oder Picknick-Decke und genießt die Auszeit auf unserer herrlichen Almwiese. Unser Motto ist ganz einfach: ‚Einkehr auf der Sophienalpe‘ – Wenn unser Gast von uns weggeht, wollen wir dazu beitragen, dass er sagen kann – ‚das war ein schöner Tag!‘ , schliesst Ivkovic.

PA/Red