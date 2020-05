„Weine, die schnalzen“ ist eine streng selektionierte Auswahl von 24 Weinen österreichischer Top-WinzerInnen, die besonders frisch schmecken und sich durch Dichte, Länge und guten Trinkfluss auszeichnen. Die handverlesene Auswahl umfasst sowohl Weiß-, Rosé- als auch Rotweine – so dass für jeden Anlass ein passender frischer Wein bereit steht.

Der Name „Weine, die schnalzen“ rührt vom Zungenschnalzer, den WeinkennerInnen beim Verkosten solcher idealtypischer Sommerklassiker von sich geben. Die erfahrenen WeinbeißerInnen sagen „der schnoizt“, wenn der Wein „genau passt“.

Die Schnalzweine sind die perfekte Wahl, um warme Sommertage und -Abende in gemütlicher Atmosphäre zu genießen, denn sie sind nicht nur leicht im Alkohol, sondern auch in leichten Flaschen abgefüllt! Diese erweisen sich als besonders praktisch und sind obendrein auch noch gut für die Umwelt und den CO 2 -Fußabdruck. Alle Zungenschnalzer von WEIN & CO sind zudem auch bio- oder „Nachhaltig Austria“-zertifiziert!

LEICHT ZU TRINKEN…

„Weine, die schnalzen“ überzeugen mit Leichtigkeit ebenso wie mit schöner Dichte und Länge! Mit einem moderaten Alkoholgehalt bis 12,5% vol. für Weißweine und maximal 13% vol. für Rotweine sind alle Schnalzweine frisch, nicht zu schwer und haben zudem einen guten Trinkfluss. Somit sind sie die perfekte Wahl für einen langen Sommerabend mit Freunden.

LEICHT ZU TRAGEN & LEICHT FÜR DIE UMWELT…

Ein solcher Abend braucht den passenden, frischen Wein und von diesem bestenfalls gleich mehrere Flaschen, denn gerade, wenn es gemütlich ist, bleibt es nicht bei einer. Aus diesem Grund sind alle Schnalzweine von WEIN & CO mit dem 5 + 1 Kartonrabatt erhältlich. Zudem sind die „Weine, die schnalzen“ auch in leichten Flaschen (maximal 500 g) abgefüllt, um sie einfacher transportieren oder zu einem Treffen auf der Terrasse mitnehmen zu können. Darüber hinaus steht nicht nur die Leicht-Flasche, sondern auch das Umweltthema bei „Weine, die schnalzen“ im Vordergrund, weshalb alle Schnalzweine entweder bio- oder „Nachhaltig Austria“-zertifiziert sind.

SCHWER ZU TOPPEN!

Ob bei einem gemütlichen Treffen im Garten oder beim gemeinsamen Essen in fröhlicher Runde – die Zungenschnalzer von WEIN & CO überzeugen nicht nur mit ihrer Frische und gutem Trinkfluss, sondern ebenso mit tollem Preis-Leistungs-Verhältnis. Die selektierte Auswahl umfasst 24 österreichische Weine, darunter Weiß-, Rosé- als auch Rotweine, so dass für jeden Anlass – ob beim Dinner mit Freunden, einer Party auf der Terrasse oder einem gemütlichen Treffen im Garten – ein leicht zu trinkender, leicht zu tragender und obendrein ein schwer zu toppender Wein bereit steht.

„Weine, die schnalzen“ umfassen insgesamt 24 exzellente Weine österreichischer Top-WinzerInnen. Mehr Information: https://www.weinco.at/

27. 5. 2020 / gab