Gutscheine für das Ritz-Carlton Vienna

Mit den Gutscheinen und Geschenken vom The Ritz-Carlton, Vienna ist für jeden Wunschzettel das passende Erlebnis dabei. Das Negroni-Ritual im Pastamara, ein Steakbrunch im Dstrikt oder Entspannung im The Ritz-Carlton Spa – jetzt kann man den Liebsten zu Weihnachten Vorfreude schenken! Die Gutscheine und Geschenke vom The Ritz-Carlton, Vienna sind nach telefonischer Vorbestellung sicher und kontaktlos vor Ort abholbereit. Auf Anfrage können Gutscheine ebenfalls per Post verschickt werden.

Meat Me in January: Dstrikt Steakbrunch

Ein Fest für alle Steakfans ist der Dstrikt Steakbrunch – free-flow Champagner, regionale Appetizer und erstklassige, österreichische Prime Cuts gibt es ab Jänner wieder im Dstrikt Steakhouse jeden Sonntag von 12:30 bis 16:00 Uhr (um 95,- Euro pro Person). Ein Weihnachtsgeschenk der kulinarischen Extraklasse für alle Steak-Lovers! Übrigens, das Dstrikt Steakhouse wurde kürzlich unter die besten 30 Steakhäuser der Welt gewählt.

Embark to Sicily: Pastamara – Bar con Cucina

Inspiriert von Sternekoch Ciccio Sultanos unverkennbarer Handschrift erlebt man im Pastamara einzigartige „Tasting“ Abendmenüs, die einen in die aufregende kulinarische Welt Siziliens entführen. In einem persönlichen Gespräch werden Wünsche und Präferenzen abgestimmt, die anschließend in einem exklusiven 5-Gang Menü verarbeitet werden. Das Menü wird abends ab 18:00 Uhr tischweise serviert und kostet pro Person 82,- Euro, auf Vorbestellung kreiert Nicola ebenfalls rein vegetarische oder vegane Tasting-Menüs. Zusätzlich buchbar ist der Private Dining Room „Studio“: Getreu dem italienischen Vorbild kommt man hier an einem geschmackvoll gedeckten Tisch zusammen, um eine unbeschwerte Zeit miteinander zu verbringen, gemeinsam zu essen, zu lachen und zu feiern.

Wine Collection: Made exclusively for The Ritz-Carlton, Vienna

Sindys neue Weinkollektion ist nun ebenfalls als Geschenkset in einer stilvollen Holzkiste erhältlich. Ganz nach Belieben kann man sich dafür aus der Kollektion die bevorzugten Weine individuell zusammenstellen. Die interessante Weinerfahrung verspricht dem Beschenkten eine schöne Reise quer durch die bedeutendsten Weinregionen Österreichs. Die Weinkiste ist auf Vorbestellung exklusiv im The Ritz-Carlton, Vienna erhältlich und umfasst drei Weine nach Wahl.

16. 12. 2020 / gab