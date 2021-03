Vorarlberg: Kritik an Gastro-Sperrstundenregelung

Die Vorarlberger Wirtschaftskammer hat die anstehende Öffnung der Gastronomie im Bundesland ab 15. März als „wegweisend“ gelobt, aber die Sperrstundenregelung als Wermutstropfen kritisiert. Auch die NEOS bemängelten die Ausgangsbeschränkung, „als ob nach 20.00 Ur die Ansteckungsgefahr steigen würde“, so NEOS-Gesundheitssprecher Gerald Loacker. FPÖ Vorarlberg-Chef Christof Bitschi empfand verpflichtende Antigen-Eintrittstests als „massive und unnötige Einschränkung“.

„Wir können nun als Modellregion unter Beweis stellen, dass wir Verantwortung übernehmen können“, so Hans Peter Metzler, Präsident der Wirtschaftskammer Vorarlberg. Er sprach hinsichtlich der Öffnung von einem „sowohl psychologisch als auch wirtschaftlich enorm wichtigen Schritt“.

„Natürlich sind Eintrittstests ein sinnvolles Instrument, um Erkrankungen in der Bevölkerung früh zu erkennen“, sagte Loacker. Dass aber um 20.00 Uhr die Gehsteige hochgeklappt werden, sei Augenauswischerei. Öffnung und Ausgangssperren passten nicht zusammen. Außerdem sei erneut auf die Kultur vergessen worden. „Wozu sollte ein Theater, ein Kino öffnen, wenn ab 20.00 Uhr die Ausgangsbeschränkungen in Kraft treten?“, fragte er und sprach von „Scheinöffnungen“. Auch für einen Gastronomen werde sich die Öffnung bis 20.00 Uhr in der Regel nicht rechnen. Aber wer öffnen dürfe, bekomme keinen Umsatzersatz.

Bitschi wies darauf hin, dass lediglich 0,1 Prozent der Bevölkerung in Vorarlberg Covid-positiv sei. „Dass sich angesichts dessen alle Vorarlberger alle zwei Tage einem Antigen-Test unterziehen müssen, damit sie auf einen Kaffee gehen dürfen, steht in keinem Verhältnis“, stellte er fest. Bitschi hätte sich zumindest eine Lösung mit Selbsttests als Zutrittserlaubnis erwartet. Auch die Sperrstunde um 20.00 Uhr kritisierte er. „Aufgrund der strengen Vorgaben werden die Öffnungsschritte für viele Betriebe nicht die erhoffte Rettung bringen“, verlangte er Hilfe der Landesregierung für betroffene Betriebe.

APA/Red.