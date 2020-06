VEGAN LOVESTORY 2020 ist eine Weiterentwicklung der bereits etablierten Auszeichnung Veganer Jungkoch Award, der in den Jahren 2016 und 2018, im Rahmen der Messe „Vegan-Planet“ im Museum für angewandte Kunst MAK, verliehen wurde. Eine Initiative der Wiener PR-Agentur Glam Communications GmbH, die Köche aus dem veganen Sektor fördern und motivieren soll, ihr Handwerk über alle Grenzen hinauszutragen.





Die Vegane Lebensphilosophie ist in ganz Europa auf dem Vormarsch und begeistert weltweit immer mehr Restaurants, auf Nahrungsmittel tierischen Ursprungs zu verzichten und stattdessen höchstkreative vegane Menüs zu kreieren. Genau dieses Engagement wird mit „Vegan Lovestory“ honoriert. Die vielen positiven Rückmeldungen hinsichtlich der Auszeichnung „Veganer Jungkoch Award“ aus den Jahren 2016 und 2018, lassen bis zum heutigen Tag nicht nach. Dies beweist, dass die Befürworter der Veganen Lebensart nicht bloß einem schnelllebigen Trend hinterher jagen, sondern aus Überzeugung und Liebe zur Natur und ihren Schöpfungen handeln.