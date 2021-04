Ungarns Regierung öffnet Außen-Gastronomie

Ungarns Gastronomie darf ab Samstag seine Außenbereiche bis 21:30 geöffnet haben. Dies teilte der ungarische Kanzlerminister Gergely Gulyas bei der heutige Pressekonferenz mit. Diese Lockerung könne erfolgen, da mit Freitag die Zahl der geimpften Personen auf 3,5 Mio. steigen soll. Bisher haben sich in Ungarn 4,4 Mio. Bürger für die Corona-Schutzimpfung registriert. Kommende Woche könne man die Zahl von vier Mio. Immunisierten erreichen. Premier Viktor Orban will am Freitag die damit verbundenen Lockerungen verkünden. Der Pandemie-Notstand soll allerdings bis September verlängert werden. Eine frühere Beendigung wird aber in Aussicht gestellt, betonte Gulyas.

APA/red