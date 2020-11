, einem kleinen Dorf in der Rotaliana-Ebene. Das Unternehmen möchte die Geschichte des Kaffees am Leben erhalten und die aromatische Seele die jeder Kaffee innehat, verfeinern. I Druper ist bekannt für eine Mischung, die gemeinsam mit Argemiro, einem kolumbianischen Landwirt kreiert wurde: Sie enthält durch den Röstprozess einige Akzente von reifen gelben Früchten, wie Pfirsich und Aprikose. Die süße des Kaffees erinnert an Vanillecreme und tropische Früchte wie Mange und Papaya.

Dass in den Dolomitentälern kein Kaffee angebaut wird ist klar, aber die Geschichte einer jeder guten Tasse Kaffee beginnt mit der Rösterei und den Röstzyklen, denen die Kaffeebohnen aus den entlegensten tropischen Ländern durch die geschickten Hände des Röstmeisters unterzogen werden. Zu den wichtigsten Fähigkeiten des Röstmeisters gehört das Zuhören und auch die Fähigkeit, die besten Produzenten für die ideale Mischung zu finden, damit die Sorte die im Endergebnis entsteht, unverwechselbar ist. In den Tälern des Trentino gibt es 5 handwerkliche Kaffeeröstereien, die alle Verkostungen und einen Direktvertrieb anbieten. Zu diesen zählt u.a. I Druper , ein winziges Unternehmen in Zambana Vecchia , einem kleinen Dorf in der Rotaliana-Ebene. Das Unternehmen möchte die Geschichte des Kaffees am Leben erhalten und die aromatische Seele die jeder Kaffee innehat, verfeinern. I Druper ist bekannt für eine Mischung, die gemeinsam mit Argemiro, einem kolumbianischen Landwirt kreiert wurde: Sie enthält durch den Röstprozess einige Akzente von reifen gelben Früchten, wie Pfirsich und Aprikose. Die süße des Kaffees erinnert an Vanillecreme und tropische Früchte wie Mange und Papaya.

Die Olivenbäume auf den Dächern der Welt

Unweit der hohen, ständig schneebedeckten Gipfel, ganz in der Nähe des Gardasees, sorgen die wohltuenden Brisen des Benaco für ein weltweit einzigartiges Mikroklima. Dort ist seit Jahrhunderten das nördlichste Olivenanbaugebiet der Welt beheimatet. Agraria Riva del Garda , die Ölmühle von Riva del Garda, ist eine Genossenschaft von etwa achtzig Olivenbauern. Diese arbeiten mit viel Leidenschaft und Hingabe an den Anbau- und Produktionsmethoden für die Herstellung des Olivenöls. Die Agraria ist für etwa 65% der Olivenproduktion des Garda Trentino verantwortlich. Dabei werden über tausend Zentner natives Olivenöl produziert, von denen 150/200 Zentner das Zertifikat DOP Garda Trentino tragen. In der Verkaufsstelle des Unternehmenssitzes in Riva del Garda ist es möglich, alle in der Produktion befindlichen Öle zu verköstigen.

Der „Käse mit dem Berg in seinem Herzen“

Die Geschichte des Trentiner Käses beginnt im Jahr 1926, mit der Begegnung eines Käsers aus Rumo und einem Mädchen aus Mantua. Der Trentingrana wird heute in 17 Käsereien der Region. Bekannt für seinen einzigartigen Geschmack ist er in verschiedenen Reifegraden erhältlich. Traditionell wird er mit Honig und Senfsoße genossen und weist in dieser neuen Variante ein Bukett auf, das insbesondere bei einer frisch angebrochenen Form einen reichen, komplexen, aber nie zu würzigen Geschmack freisetzt. Erworben werden kann die Version „30 Monate“, zusammen mit den anderen Sorten kürzerer Reife, in allen Unternehmensstandorten der 16 Sozialen Molkereien, die dem durch das Gütesiegel „Gruppo Formaggi del Trentino“ (Gruppe Trentiner Käse) vereinten Konsortium angehören und in beinahe allen Tälern zu finden sind.

Der Geschmack des Trentino in einem Glas