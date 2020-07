Thomas Henry spendiert 100 Bars 100 Drinks

Mehr denn je zählt jetzt der positive Blick in die Zukunft und die unkomplizierte Umsetzung von Aktionen, die die momentane schwierige Phase in der Gastronomie unterstützen. Viele von uns können es kaum erwarten bis sie wieder innovative, köstliche Drinks in ihren Lieblingsbars genießen können. Die ersten 100 Bars, die dem Rezept eines neuen Drinks mit einem Filler von Thomas Henry das gewisse Etwas verleihen und ein verlockendes Foto an claudia.haiden@schlumberger.at schicken, werden mit den entsprechenden Fillern und Spirituosen aus dem Hause Top Spirit ausgestattet (je nach Wahl der Spirituose). Die ersten Cocktailinspirationen wie z.B. der „Pontos“ von Michael Horak aus der Spelunke in Wien oder Florian Aichingers „Spring Wings“ aus der Barista in Schärding oder auch der „Gingo“ aus dem Cafe Zentrum in Götzis von Tanja Thoma sind bereits eingetroffen und die Genusspakete schon auf dem Weg zu den Bars in ganz Österreich, damit die kreativen Bartender ihre Kunden mit neuen Drinks überraschen können. Wir freuen uns noch auf viele innovative Rezepturen, die in diesem Sommer das Potential auf vordere Plätze der Beliebtheitsskala von Herrn und Frau Österreicher haben.

Der individuelle Anspruch nach einem exklusiven Lifestyle und hochwertigen Produkten sowie der Trend hin zu Premium-Produkten halten im gesamten Getränkesegment weiter an. Nicht nur Premium-Spirituosen finden reißenden Absatz, auch die passenden Premium-Filler erfreuen sich wachsender Beliebtheit. Seit 2010 steht der Name Thomas Henry Pate für ein junges deutsches Unternehmen und eine große Auswahl an Erfrischungsgetränken. Die Berliner Bitterlimonaden-Experten von Thomas Henry bereichern die Gastronomie und Barszene mit hochwertigen und anspruchsvollen Produkten. Nicht zuletzt der Trend zu sommerlichen Longdrinks und der Gin Tonic Hype hat die Filler zu einem fixen Bestandteil des Sortiments von Hobby- und Profi Mixologen gemacht.

Trendsetter und vor allem diejenigen, die hochwertige Drinks schätzen, ob in der Bar oder im heimischen Umfeld, lieben die Abwechslung. Das aktuelle Thomas Henry Portfolio folgt dem Ruf nach mehr Vielfalt und bietet den Protagonisten auf beiden Seiten der Bar hochwertige, anspruchsvolle Produkte in einem einzigartigen Design. Das Sortiment beinhaltet zehn Sorten, aufgeteilt in drei Kategorien: Die Spicy-Range umfasst das Trendgetränk Spicy Ginger, in Österreich besser bekannt als Ginger Beer und den scharfen Bar-Klassiker Ginger Ale, und die Tonic-Variationen reichent vom Tonic Water, über das Elderflower Tonic und das Cherry Blossom Tonic, bis hin zum Coffee Tonic sowie dem zuckerreduzierte Slim Tonic. Vervollständigt wird das Portfolio von den Bar-Sodas Bitter Lemon, Wild Berry, Soda Water und den neuen Limonaden Mystic Mango und Pink Grapefruit.

Thomas Henry zeichnet sich bereits seit einer Dekade als perfekter Begleiter auf einer Entdeckungsreise durch neue Geschmacksdimensionen in der Cocktailszene aus. Neuerdings macht Mystic Mango, mit der exotischen Süße der Mango und dem säuerlichen Geschmack der Pitangafrucht Furore in der Tiki-Szene und als einzige Mangolimonade in der Barwelt. Und wenn die herbe Süße der Pink Grapefruit auf die Leichtigkeit des Sommers trifft, dann ist Pritty in Pink die Limonade, die mit jedem Schluck ein bisschen Urlaubsfeeling verspricht.

Um dem Trend zu kaffeehaltigen Cocktails gerecht zu werden, hat Thomas Henry das Thomas Henry Coffee Tonic auch im österreichischen Mark präsentiert. Hierbei trifft das Trendgetränk Cold Brew auf Tonic Water. Die sanfte Bitterkeit des Cold Brew und des Tonic Water bilden eine perfekte Basis – gleich und gleich gesellt sich gern – und die angenehm florale Süße unseres Filler-Klassikers harmoniert geschmackvoll mit dem kräftigen, vollmundigen Aroma des Cold Brew.

Um dem Genuss-affinen Konsument zukünftig die Möglichkeit zu geben, auch zu Hause seine Longdrink-Klassiker nachzumixen, hat Thomas Henry mit neuen Gebindegrößen reagiert. Die 0,75l PET Flasche bietet dem Endverbraucher die gewohnte Convenience einer „großen Flasche“, ist aber nicht so groß, dass Qualitätsverluste durch die Lagerung angebrochener Flaschen entstehen. Also ein echter Produktvorteil, für die, die Wert auf den perfekten Drink legen. Seit Frühling 2018 ist die Thomas Henry 0,75l Flasche in den Sorten Tonic Water, Bitter Lemon und Ginger Beer bereits bei SPAR erhältlich. Vor knapp einem halben Jahr kam die beliebte Sorte Wild Berry dazu, die die Herzen aller Fans leichter Aperitif-Getränke höher schlagen lässt. Außerdem gibt es Thomas Henry 0,2l Glas seit 1.5.2020 auch im Drogeriefachhandel wie z.B. bei Müller Drogerie, wo die Sorten Tonic Water, Bitter Lemon, Ginger Beer, Cherry Blossom Tonic und Mango erhältlich sind.

9. 7. 2020 / gab