Taste of Seefeld

In der Olympiaregion Seefeld haben sich mit Mai 2020 fünf innovative Gastgeber unter dem Mottozusammengeschlossen, um den Gästen aus der Region und aller Welt ein völlig neues Genusserlebnis am Plateau zu bieten. Die BesucherInnen werden dabei auf eine kulinarische Weltreise geschickt, die sowohl bekannte Klassiker der Weltküche, als auch regional inspirierte Kreationen umfasst. Die teilnehmenden Betriebeund dasplanen zusätzlich verschiedene Genuss-Events und Aktionen für das gesamte Jahr und die weitere Zukunft.

Wer 2020 die Weltküche gleich vor der Haustür genießen möchte, dem sei ein Besuch in Seefeld in Tirol ans Herz gelegt. Die kulinarische Reise führt von traditionellen Schmankerlnüber legere Kreativküche bis hin zu feiner Saisonkost. So verschieden sich die fünf Partnerbetriebe in ihrer Interpretation gelungener Gastfreundschaft darstellen, so haben doch alle eines gemeinsam: die Leidenschaft für den ungezwungenen Genuss und die gelebte Freude am Gastgeben. Da trifft italienisches Temperament auf niederländische Lebensfreude. Tiroler Gastlichkeit fusioniert mit asiatischen Aromen und plötzlich fühlt sich die weite Welt liebevoll angerichtet auf einem Teller zum Greifen nahe an.