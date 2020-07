Steakhouse Flatschers expandiert

Es begann alles 2010, als das Steakhouse Flatschers in der Kaiserstraße eröffnet wurde. Seitdem bekocht das Flatschers Original seine Gäste mit Steaks, Burgern und anderen amerikanischen Köstlichkeiten. Drei Jahre später kam das French by Flatschers hinzu in dem Speisen aus aller Welt französisch interpretiert auf die Tische gezaubert werden. Dieses Jahr expandierte das Flatschers erneut und eröffnete im 5. Bezirk einen neuen Standort. „Wir sind sehr erfreut über die Eröffnung des Flatschers in Margareten, denn bekanntlich sind ja aller guten Dinge Drei.“, erklärt Igor Nesterenko, der Geschäftsführer der Flatschers Restaurantgruppe, fröhlich. „Auch in unserem dritten Standort in Margareten legen wir besonderen Wert auf unsere bewährten Standards. Guter Service und beste Qualität der Speisen sind zusammen einfach unschlagbar.“, ergänzt Nesterenko weiter.

Flatschers Margareten – Brauerei und Restaurant zugleich

Flatschers Margareten in der Wiedner Hauptstraße 111 ist die perfekte Location für Steakliebhaber und Burger-Enthusiasten, die sich zusätzlich gerne noch ein kühles Bierchen gönnen. Das Steakhouse bietet außerdem eine breite Auswahl an Whiskeys und Weinen. Dadurch, dass das Lokal in Margareten bereits mittags geöffnet ist, können Gäste zudem schon zum Lunch in den Genuss der schmackhaften Gerichte kommen. Hierfür wurde zur Eröffnung ein exklusives Mittags-Menü Special entworfen. Wer doch lieber ein Dinner im Flatschers Margareten genießen möchte, kann sich in den Steakwochen (27. Juli bis 9. August) auf ein köstliches 3 Gänge Dinner Menü freuen.

Hausinterne Brauerei in Flatschers Margareten

Der neue Standort begeistert jedoch nicht nur durch seine erstklassigen Speisen, sondern auch durch das selbstgebraute Bier. Das Besondere am Flatschers Margareten ist nämlich die hausinterne Brauerei, die es ermöglicht Gästen hausgebraute Biere anzubieten. Das macht den Besuch im Flatschers Margareten zu einer einzigartigen kulinarischen Erfahrung.

Vom 27. Juli bis 9. August finden die Steakwochen im Flatschers Margareten statt!

22. 7. 2020 / gab