Spitzenküche im Osternest

Noch steht eine Öffnung der Gastronomie in den Sternen. Das hält Spitzengastronom und Besitzer des Boxwood, Benjamin Buxbaum, aber nicht davon ab, seine Gäste mit kulinarischen Köstlichkeiten zu verwöhnen. Neben seinen beliebten Takeaway-Speisen bietet er zu Feier- und Festtagen auch exklusive Essensboxen und Gourmet-Menüs für zu Hause an. Schon zu Silvester, am Valentinstag sowie am Aschermittwoch konnten sich die Gäste des renommierten Lokals in der Wiener Innenstadt über tolle Angebote freuen. Aufgrund der großen Nachfrage sowie des positiven Feedbacks, hat sich der Gastronom auch für die Osterfeiertage etwas ganz Besonderes einfallen lassen: die Boxwood Osterbox.

Gourmet-Menü in der Box

Benjamin Buxbaum hat mit seinem Küchenchef Martin Zeissl und Team ein 4 Gänge Menü der Extraklasse kreiert. Neben Oster-Klassikern wie einer Pinze, Beinschinken im Brotteig und Ostereiern gibt es auch eine Bärlauchsuppe mit Kaninchennockerln, Solospargel mit Sauce Hollandaise und ein feines Kitzgulasch mit Knödeln. Den krönenden Abschluss bildet eine Dessertvariation mit einem traditionellen Osterlamm und Karotten-Nuss-Kuchen. Die Box ermöglicht ein genussvolles Osterfest, das ganz in Ruhe und ohne Vorbereitungsstress gefeiert werden kann. Denn die Speisen werden servierfertig zur Verfügung gestellt und müssen zu Hause nur noch aufgewärmt werden. Vorbestellungen sind bis zu einen Tag vor der Abholung möglich und können telefonisch unter +43 (1) 295 88 99 bzw. via E-Mail (reservierung@boxwood.at) aufgegeben werden.

26. 3. 2021 / gab