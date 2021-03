Spendenaktion mit Schweizerhaus-Sonderedition

Traditionell startet die Schweizerhaus-Saison, wenn Familie Karl Kolarik am 15. März um Punkt elf Uhr die Tore ihrer Prater-Institution aufsperrt. Covid-19 bedingt war das heuer natürlich nicht möglich, daher hat sich die Gastronomen-Familie gemeinsam mit der Budweiser Brauerei eine ganz besondere Aktion ausgedacht: Um treuen Stammgästen eine kleine Freude zu bereiten und gleichzeitig Spenden für den Sterntalerhof – Kinderhospiz und Familienherberge zu sammeln, wurde die Schweizerhaus-Sonderedition Original Budweiser Budvar in der 0,75 Liter Bügelflasche ersonnen. Gegen eine Spende von je fünf Euro für ein Exemplar zum Daheim-Genießen konnten mit der Aktion insgesamt schließlich 14.343 Euro gesammelt und an den Sterntalerhof übergeben werden.

Hausherr Karl Jan Kolarik: „Die Spendenaktion war ein voller Erfolg und wir möchten uns dafür ganz herzlich bei allen Beteiligten bedanken. Zunächst ein großes Dankeschön an unsere lieben Gäste, die nicht nur fleißig gespendet, sondern sich auch vorbildlich an die vorgegebenen Covid-19-Bestimmungen gehalten haben, an das gesamte Team, das vollen Einsatz gezeigt hat und nicht zuletzt natürlich an unseren Partner Budweiser Budvar für die kreative und materielle Unterstützung, ohne die das nicht möglich gewesen wäre.“ Karl Hans Kolarik ergänzt: „Im Rahmen dieser Aktion haben wir auch eine zusätzliche Online-Veranstaltung initiiert, bei der die Schweizerhaus-Fans dazu aufgerufen waren, gemeinsam mit uns virtuell anzustoßen. Dieser besondere 15. März wird meiner Familie und mir definitiv in bester Erinnerung bleiben!“

Die Eröffnung des Schweizerhaus-Gastgartens ist für den 27. März vorbehaltlich der jeweils geltenden Covid-19-Bestimmungen geplant. Informationen dazu wird Familie Karl Kolarik rechtzeitig bekannt geben. Für die jeweils aktuellen Regelungen und Reservierungsdetails siehe bitte: www.schweizerhaus.at.

19. 3. 2021 / gab